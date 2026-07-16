¿Dónde se esconde el gluten? Los productos industriales y bebidas donde esta proteína pasa desapercibida

El gluten es una proteína presente de forma natural en cereales como el trigo, la cebada y el centeno. Para la mayoría de las personas no representa ningún problema, pero quienes tienen enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten deben evitarlo para prevenir molestias digestivas y otras complicaciones.

Aunque suele asociarse con el pan y las pastas, esta proteína también puede encontrarse en numerosos alimentos procesados e incluso en algunas bebidas. La Celiac Disease Foundation explica que el gluten está presente principalmente en productos elaborados con trigo, cebada o centeno.

Entre los alimentos más habituales se encuentran:



Pastas y derivados. Las pastas, los fideos y algunas sopas preparadas suelen elaborarse con harina de trigo, por lo que contienen gluten.

Panificados y productos de repostería. El pan, las galletas, los brownies, los pasteles, los pretzels y otros productos de panadería, tanto industriales como artesanales, también suelen contener esta proteína.

Cereales para el desayuno. Algunas hojuelas de maíz, granolas, arroz inflado y otros cereales pueden incorporar extracto de malta o avena no certificada libre de gluten , por lo que es importante revisar el etiquetado.

, por lo que es importante revisar el etiquetado. Harinas y mezclas preparadas. Las harinas para waffles, crepas, tostadas francesas y mezclas para empanizar o preparar pan suelen contener trigo entre sus ingredientes. También ocurre con muchos productos derivados elaborados a partir de estas harinas.

Alimentos procesados. Muchos alimentos industrializados utilizan harina de trigo como espesante. Entre ellos pueden encontrarse: sopas instantáneas, aderezos para ensaladas., salsas, carnes procesadas o previamente condimentadas, embutidos, sustitutos de carne elaborados con seitán, barras de cereal o granola, caramelos e incluso bebidas que pueden contener gluten.

Alimentos con harina de trigo. Foto: Archivo.

La Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten recuerda que algunas bebidas también pueden contener esta proteína. Entre ellas se encuentran: cerveza, malta y malteadas. Además, algunas bebidas preparadas en máquinas expendedoras, como café, chocolate o infusiones, pueden contener gluten si no están identificadas como libres de esta proteína.

Los especialistas también recomiendan prestar atención a determinadas bebidas elaboradas con ingredientes añadidos, como bebidas vegetales, bebidas a base de leche y frutas, smoothies, matcha preparado, algunas cápsulas de café y determinados refrescos con ingredientes adicionales.

Para quienes tienen enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, la principal recomendación es revisar siempre el etiquetado de los productos antes de comprarlos. Verificar que el envase indique expresamente que el alimento es libre de gluten ayuda a reducir el riesgo de consumir esta proteína de forma inadvertida.

Aunque muchas personas pueden consumir gluten sin inconvenientes, quienes deben evitarlo necesitan prestar atención no solo a los alimentos más conocidos, sino también a productos procesados y bebidas donde puede encontrarse de manera menos evidente.

Con base en El Universal/GDA