Un emprendedor ecuatoriano que se mudó a Uruguay para rescatar el uso ancestral del cacao morado y sus enzimas naturales

Todos los caminos podrán conducir a Roma, pero no todos los cacaos llevan a los chocolates que nos tientan con su dulzura industrial.

Hay una planta de cacao ocupa un lugar especial dentro de la familia que asociamos con ese bocado color café que se comercializa generalmente en barra.

Mauricio Durán es ecuatoriano y se mudó a Uruguay hace unos meses para difundir las bondades de ese tipo de cacao, que él comercializa bajo la denominación Santo Cacao.

Mauricio Durán. Foto: Gentileza.

“Hace unos tuve la oportunidad de vivir en la selva amazónica en Ecuador durante dos años y medio, y conocí a comunidades indígenas. Ellos me mostraron este cacao, que es violeta, la manera de tomarlo y los beneficios que tiene”.

Este cacao se consume de dos maneras: una es colocar una cucharada sopera en una licuadora junto con una taza de agua caliente y licuar hasta obtener una mezcla homogénea. La otra es masticarlo lentamente y mantener unos segundos debajo de la lengua antes de tragar. Esta modalidad favorece una absorción más rápida de sus compuestos naturales, de acuerdo a lo que relata.

Según lo que cuenta Durán este cacao aporta magnesio, hierro, potasio, fibra, polifenoles y antioxidantes, entre otros nutrientes, y añade que proviene de un árbol ancestral y únicamente crece en biodiversidad, junto a plantas y árboles como maracuyá, naranja, toronja, banano.

“Es lo contrario a lo que sería dedicarnos a un monocultivo de cacao, que son arbustos, plantas clonadas con azorcas rojas, que es un clon y está hecho como para potenciar a las chocolateras y darles la materia prima que ellos buscan, que es la semilla”.

“Mi propósito es rescatar el origen, rescatar el concepto del cacao como alimento ancestral, no para hacer chocolates con mucha azúcar. Y tener, por supuesto, el respeto hacia esta planta que es una planta amazónica sagrada y hacia a las familias que lo cultivan, que no llamo productores, sino guardianes”.

Foto: Gentileza.

Decidió emprender en Uruguay porque estuvo en una convención de startups llamada North Valley, en Punta del Este, y decidió apostar por su negocio y nueva vida en este país. “Sabía que Punta del Este tiene un concepto muy avanzado sobre lo que es la longevidad, la salud, el wellness, el sentirse bien, el bienestar y sin dudas tenía esa confianza de que este producto podía ser entendido acá, tal vez más que en mi país”.

Durán sostiene que una pata muy importante de su empredimiento son las 127 familias que viven en la selva ecuatoriana y cultivan este tipo de cacao. “Están involucradas en un movimiento que se llama ‘Los guardianes del cacao’. Y este modelo que tenemos de producción y distribución les permite la estabilidad y no la volatilidad económica”.

Una particularidad que resalta es que las semillas de la frutra no se queman, como en un proceso industrializado. “Cuando uno quema a un producto natural o lo sube en su temperatura a más de 30° lo que hace es perder las enzimas que te puedan regenerar a nivel celular”.

Más allá de los componentes nutritivos que tiene este cacao morado, Durán menciona que además tiene un efecto psicoemocional: “Cuando uno consume este producto, ayuda a la concentración y la claridad mental. Pero no tiene nada que ver con una energía de adrenalina. Más bien son seis horas de estabilidad, una sensación de que todo está bien, de bienestar”.

Por el momento, el producto -Durán aclara que cuenta con todos los permisos y regulaciones necesarias de la normativa nacional- solo se puede adquirir online, y eso se hace contactando a la cuenta de Instagram Santo Cacao Vitality. También se puede escribir por Whatsapp al número 095-198 015. “Se lo enviamos por encomienda, sin costo”, finaliza Durán.