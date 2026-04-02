Pascua y calorías: cuánto ejercicio hay que hacer para quemar un huevo de chocolate entero

La Pascua llega, como cada año, cargada de huevos de chocolate que se regalan y se disfrutan en familia. Pero detrás de ese clásico infaltable también aparece una advertencia que los especialistas en nutrición y endocrinología repiten: el consumo en exceso puede tener impacto en la salud.

Un huevo de Pascua promedio suele pesar entre 200 y 300 gramos, bastante más que la porción diaria sugerida, que ronda los 25 a 30 gramos. En el caso del chocolate con leche —el más común—, el aporte energético puede alcanzar unas 550 calorías cada 100 gramos, sin contar rellenos u otros agregados.

En ese escenario, un solo huevo entero puede llegar a aportar cerca de 1.500 calorías. Esto representa entre un 15% y un 30% de las necesidades energéticas diarias de un adulto.

Por eso, la recomendación es clara: no hace falta dejar de comerlo, pero sí conviene administrarlo. Fraccionarlo y consumirlo a lo largo de varios días es una estrategia simple para evitar excesos.

Elegir mejor: el rol del chocolate amargo

A la hora de elegir, no todos los chocolates son iguales. Las opciones con mayor porcentaje de cacao —por encima del 70%— son consideradas más favorables. Aunque contienen azúcar, tienen menos grasa, aportan fibra y concentran antioxidantes.

Hay que recordar que no solo importa qué comer, sino también cómo comerlo. Foto: CCNull.

Un estudio publicado en el European Journal of Preventive Cardiology señala que el consumo semanal de chocolate amargo o semiamargo se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardíacas. Además, sus compuestos antioxidantes contribuyen a prevenir niveles elevados de colesterol.

También se le atribuyen efectos positivos sobre el estado de ánimo, vinculados a la liberación de serotonina y al contenido de magnesio, un nutriente relacionado con el bienestar emocional.

Sin embargo, a medida que disminuye el porcentaje de cacao y aumentan las grasas y azúcares —como ocurre en muchas versiones comerciales—, esos beneficios se diluyen e incluso pueden revertirse.

Cuánto ejercicio se necesita para compensar

Más allá de la calidad del chocolate, la otra pregunta frecuente es cuánto ejercicio hace falta para equilibrar ese consumo.

No hay una respuesta única, ya que el gasto energético varía según la edad, el sexo, la composición corporal y otros factores. Aun así, existen estimaciones generales que permiten dimensionar el esfuerzo.

Entrenamiento con cuerda: una actividad física con mucho a su favor. Foto: Pexels.

Para quemar unas 550 calorías —equivalentes a 100 gramos de chocolate— se necesitaría aproximadamente:



2 horas de caminata

1 hora de entrenamiento intenso en gimnasio

1 hora de baile

50 minutos de natación

50 minutos de bicicleta estática

30 minutos de ejercicios con saltos

En otras palabras, compensar un huevo entero implica un gasto físico considerable. De ahí que el mensaje de los especialistas vuelva siempre al mismo punto: disfrutar, sí, pero con moderación y sin perder de vista el equilibrio.

En base a O Globo/GDA