Cómo elegir una fruta madura sin abrirla: las señales que recomienda la FAO para acertar al comprar

Elegir una fruta en su punto justo de maduración no solo mejora el sabor y la textura, sino que también permite aprovechar mejor su calidad y prolongar su conservación.

Aunque muchas personas basan su elección únicamente en el color de la cáscara, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que existen otras señales que permiten identificar si está lista para consumir sin necesidad de abrirla.

El organismo explica que el proceso de maduración comprende tres etapas. La primera corresponde al momento en que el fruto alcanza el desarrollo necesario para ser cosechado. Luego llega la maduración de consumo, cuando presenta sus mejores características de sabor y aroma. Finalmente aparece la senescencia, fase en la que comienza su deterioro natural.

Carteles con precios en puestos de frutas y verduras en la feria de Villa Biarritz, feria vecinal en el parque Juan Zorrilla de San Martin en el barrio Punta Carretas de Montevideo, papas y coliflor, ND 20250722, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Más allá del color

Si bien el color suele ser el primer aspecto que observan los consumidores, la FAO advierte que no siempre es un indicador confiable. Algunas frutas cambian notablemente de color a medida que maduran, mientras que otras mantienen un aspecto similar durante gran parte del proceso.

Por eso, recomienda evaluar un conjunto de características antes de comprarlas:

- El color de la piel.

- La firmeza al tacto.

- El aroma característico.

- La forma del fruto.

- El tamaño.

- El peso o el contenido de jugo, según la especie.

- El aroma y la textura también dan pistas

El olor es otro indicador importante. A medida que las frutas maduran producen compuestos aromáticos responsables de su fragancia característica, que suele percibirse con mayor intensidad cuando están listas para consumir.

La textura también cambia con la maduración. Si una fruta está demasiado dura, probablemente aún esté verde. En cambio, si está excesivamente blanda, puede encontrarse en una etapa avanzada de maduración o haber comenzado su deterioro.

En las frutas que continúan madurando después de ser cosechadas, como el plátano o la manzana, los carbohidratos se transforman en azúcares, por lo que el sabor se vuelve más dulce y la acidez disminuye gradualmente.

Las señales varían según cada fruta

Además de los indicadores generales, cada especie presenta características particulares que ayudan a reconocer su grado de madurez.

Persona sostiene cajón con frutas. Foto: Freepik.

Por ejemplo, la palta suele ceder ligeramente al presionarla. Los mangos desarrollan un aroma más intenso y modifican la forma de sus hombros cerca del pedúnculo. En los cítricos, un mayor peso suele indicar un mayor contenido de jugo, mientras que el plátano adquiere una forma más redondeada a medida que madura.

La FAO destaca que identificar correctamente el punto de maduración permite disfrutar mejor del sabor, el aroma y la textura de las frutas, además de ayudar a conservarlas por más tiempo y reducir el desperdicio de alimentos. En lugar de fijarse solo en el color, recomienda observar el conjunto de señales que presenta cada fruta antes de elegirla.

En base a La Nación/GDA