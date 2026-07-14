Limón seco: por qué no conviene tirarlo y cómo aprovecharlo para limpiar y eliminar malos olores en el hogar

Cuando un limón pierde su frescura, muchas personas optan por desecharlo. Sin embargo, aunque ya no tenga tanto jugo, la cáscara y la pulpa deshidratada conservan componentes que pueden aprovecharse tanto en la limpieza del hogar como en otros usos cotidianos, además de contribuir a reducir el desperdicio de alimentos.

La cáscara mantiene parte de la vitamina C, antioxidantes y ácido cítrico, mientras que el fruto también conserva minerales como calcio y potasio. El ácido cítrico no desaparece con el secado, por lo que sigue aportando propiedades desinfectantes.

Un aliado para la limpieza

Uno de los usos más prácticos del limón seco es como limpiador natural. Si se hierve en agua, el líquido obtenido puede utilizarse como desengrasante para remover grasa adherida en ollas y limpiar azulejos de la cocina.

También puede ayudar a neutralizar malos olores. Colocar medio limón seco en la heladera o algunos trozos en el fondo del tacho de basura contribuye a reducir los olores desagradables.

Foto: Pxhere.

La cáscara seca también conserva aceites esenciales. Puede rallarse para aromatizar ambientes o utilizarse para preparar infusiones calientes.

Otra opción es cortar el limón en rodajas finas y agregarlo al mate para aportar un sabor cítrico y ayudar a prolongar la duración de la yerba.

Qué dice la ciencia

La eficacia del limón también tiene una explicación científica. Investigaciones del National Center for Biotechnology Information (NCBI) señalan que el d-limoneno, un compuesto presente principalmente en la cáscara del cítrico, puede inhibir la proliferación de distintos microorganismos al alterar la estabilidad de sus membranas celulares.

Este efecto respalda su uso como un complemento para la higiene doméstica y explica por qué, incluso seco, el limón puede seguir siendo un recurso útil dentro del hogar.

En base a La Nación/GDA