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    El País Bienestar Nutrición

    Después de los 60: por qué las lentejas con verduras y aceite de oliva son una buena elección

    La nutricionista Anna Serra destaca el valor de este plato por su aporte de proteínas vegetales, fibra y minerales, nutrientes importantes para cuidar la masa muscular y acompañar los cambios del organismo durante el envejecimiento.

    El País
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    15/11/2026, 14:00
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    Lentejas.
    Lentejas.
    Foto: Flickr

    Una alimentación equilibrada y rica en nutrientes es uno de los pilares para cuidar la salud y mantener la calidad de vida a medida que pasan los años.

    Entre los alimentos que pueden contribuir a ese objetivo se encuentran las legumbres y, en particular, las lentejas, una opción accesible, versátil y nutritiva que permite preparar comidas completas sin depender exclusivamente de productos de origen animal.

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    La nutricionista Anna Serra destaca que, después de los 60 años, un plato de lentejas acompañado de verduras y aceite de oliva puede ser una alternativa especialmente interesante desde el punto de vista nutricional, incluso frente a muchos de los productos comercializados como superalimentos.

    La recomendación cobra relevancia por los cambios que experimenta el organismo durante el envejecimiento. Según datos publicados por la revista Science&Vie, a partir de los 30 años la masa muscular disminuye aproximadamente un 5% por década, un proceso que tiende a acelerarse después de los 60.

    Para acompañar esta etapa, Serra recomienda una alimentación equilibrada que incluya proteínas, calcio, vitamina D y ácidos grasos omega-3. Las lentejas pueden contribuir a cubrir parte de estas necesidades gracias a su composición nutricional.

    Qué aportan las lentejas y por qué conviene incorporarlas

    Las lentejas se destacan por ser un alimento bajo en grasas y aportar proteínas vegetales, fibra, hierro, folato y potasio. Además, pueden combinarse fácilmente con verduras, cereales integrales y fuentes de grasas saludables para preparar platos variados.

    Entre sus principales propiedades se encuentran:

    Proteínas vegetales: contribuyen al mantenimiento de los músculos y otros tejidos del organismo. Al combinarlas con cereales como arroz integral, quinoa o pan integral, se obtiene un perfil nutricional más completo.

    Fibra: favorece el funcionamiento del sistema digestivo, ayuda a prolongar la sensación de saciedad y forma parte de una alimentación beneficiosa para la salud cardiovascular.

    Hierro: aportan este mineral, esencial para distintas funciones del organismo. Para favorecer su absorción, se recomienda combinarlas con alimentos ricos en vitamina C, como tomate, pimiento, brócoli o cítricos.

    Efecto saciante: la combinación de proteínas y fibra ayuda a mantener la saciedad durante más tiempo y facilita la preparación de comidas nutritivas.

    Bajo contenido en grasas: permite incorporarlas en distintas preparaciones, desde ensaladas y cremas hasta guisos y hamburguesas vegetales.

    Lentejas.
    Lentejas. Foto: Archivo

    Cómo incorporar lentejas a la alimentación semanal

    Las lentejas ofrecen distintas posibilidades para variar el menú y aprovechar sus nutrientes. Una alternativa es preparar una ensalada con verduras y huevo duro, condimentada con aceite de oliva y jugo de limón.

    También se pueden utilizar en guisos tradicionales con cebolla, zanahoria, pimiento y tomate, acompañados de arroz integral.

    Para mejorar la calidad nutricional de las preparaciones, se recomienda sumar diferentes verduras y alternar las formas de consumo.

    En el caso de las lentejas en conserva, es conveniente escurrirlas y enjuagarlas para reducir su contenido de sodio. Además, si no se consumen legumbres habitualmente, se aconseja incorporarlas de manera progresiva y en cantidades moderadas, para que el sistema digestivo se adapte al aumento de fibra.

    Incluir lentejas en la alimentación es una manera sencilla de sumar proteínas vegetales, fibra y minerales a las comidas cotidianas, especialmente durante una etapa de la vida en la que cuidar la masa muscular y mantener una alimentación variada adquiere especial importancia.

    En base a El Tiempo/GDA

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