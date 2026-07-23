Cuánto tiempo se puede guardar el sushi en la heladera y cómo saber si no está apto para el consumo

Cuando sobra sushi después de una comida, la duda suele ser la misma: ¿conviene guardarlo o es mejor descartarlo? La respuesta depende del tipo de preparación, del tiempo que permaneció fuera de la heladera y de cómo fue conservado. Al contener ingredientes frescos y, en muchos casos, pescado o mariscos crudos, el sushi requiere mayores cuidados que otros alimentos para evitar el crecimiento de bacterias.

La nutricionista Adrienne Seitz, en un artículo publicado por Healthline, señala que el sushi no debería permanecer a temperatura ambiente durante más de dos horas. Después de ese tiempo aumenta el riesgo de proliferación bacteriana, especialmente cuando contiene pescado o mariscos.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) explica que los alimentos perecederos deben mantenerse fuera de la llamada "zona de peligro", comprendida entre los 4 °C y los 60 °C, rango en el que las bacterias se multiplican con rapidez.

La conservación varía según los ingredientes. El sushi con pescado o mariscos crudos (como sashimi) se mantiene hasta 2 horas fuera de la heladera, y entre 1 y 2 días refrigerado. El sushi con tempura, por su parte, puede estar hasta 2 horas a temperatura ambiente, y entre 3 y 4 días en la heladera.

Personas comiendo sushi. Foto: Freepik.

Finalmente, el sushi con ingredientes cocidos depende de cada tipo. Con camarones cocidos, hasta una semana refrigerados; con salmón o atún cocidos, alrededor de 2 días; y con carne o pollo cocidos, hasta 2 meses si se congelan adecuadamente.

Más allá del tiempo transcurrido, el aspecto y el olor también ayudan a detectar si el sushi dejó de ser seguro para el consumo. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda prestar atención a estas señales:



Olor intenso, agrio, similar al amoníaco o desagradable.

Pescado con textura viscosa, pegajosa o excesivamente blanda.

Cambios llamativos en el color del pescado o los mariscos.

Arroz seco, con olor agrio, presencia de moho o manchas inusuales.

Sushi. Foto: Archivo El País.

Si el sushi no se va a comer enseguida, conviene refrigerarlo cuanto antes. Los especialistas también aconsejan prepararlo siempre con ingredientes frescos, mantener la cadena de frío durante todo el proceso, descongelar pescados y mariscos dentro de la heladera (nunca a temperatura ambiente), manipular los alimentos con las manos y los utensilios limpios y evitar el contacto con otros alimentos para reducir el riesgo de contaminación cruzada.

Si el sushi permaneció poco tiempo fuera de la heladera y fue refrigerado correctamente, puede conservarse durante el período recomendado según sus ingredientes. Sin embargo, cuando existen dudas sobre cuánto tiempo estuvo a temperatura ambiente o aparecen cambios en el olor, la textura o el aspecto, los especialistas coinciden en que lo más seguro es descartarlo. En alimentos elaborados con pescado y mariscos crudos, la prudencia suele ser la mejor decisión.

Con base en La Nación/GDA