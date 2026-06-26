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El País Bienestar Mente

Alejandro Junger vuelve a Uruguay: eventos que combinan alimentación saludable y bienestar emocional

Uno de cada ocho uruguayos atraviesa problemas de salud mental, y estas actividades integrativas pueden ser el impulso necesario para salir adelante.

Tatiana Scherz Brener
Tatiana Scherz Brener
26/06/2026, 04:30
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Alejandro Junger
Alejandro Junger.
Foto: Cortesía Alejandro Junger.

Según datos del Ministerio de Salud Pública, un 13% de los uruguayos —1 de cada 8, aproximadamente— percibe que tiene algún problema vinculado a la salud mental. Y es que no siempre es necesario atravesar una crisis para sentir que no hay salida; a veces, basta con sentirse constantemente cansado, dormir mal, vivir con la mente acelerada o notar que el estrés se volvió parte de la rutina. En ese escenario se inscribe la visita a Uruguay del médico Alejandro Junger, creador del método Clean.

La encuesta presentada en 2025 mostró que la depresión y la ansiedad aparecen entre los motivos más frecuentes de consulta. Además, el 54% de las personas con problemas de salud mental reportó experimentar altos niveles de soledad. A esto se suma la situación de las adicciones: el alcohol continúa siendo la sustancia psicoactiva más consumida en Uruguay y cerca del 10% de la población presenta actualmente signos de consumo problemático.

Qué preguntarte para saber si sos adicto al celular o a las redes sociales, según la psicología

Las actividades vinculadas al bienestar, la alimentación consciente, la meditación y el desarrollo personal no sustituyen tratamientos médicos ni psicológicos, pero sí ayudan a iniciar cambios e incorporar hábitos que favorezcan la salud física y emocional. Junger lo sabe, y por eso lanzó una gira en Uruguay con eventos que buscan transformarnos y sacar la mejor versión de nosotros mismos.

Yoga en un retiro de Alejandro Junger
Personas practican yoga en un retiro de Alejandro Junger.
Foto: Cortesía Alejandro Junger.

El 27 de agosto a las 19 horas ofrecerá una conferencia en el Hyatt Centric Montevideo, donde abordará los principios de su método —un enfoque que combina alimentación, hábitos saludables y salud integrativa— y compartirá herramientas vinculadas a la nutrición consciente, el manejo del estrés y el bienestar integral. Participará también el médico Jorge Dotto, investigador en epigenética y divulgador científico, quien aportará una mirada centrada en la relación entre alimentación, genética y salud.

Además, los asistentes vivirán una experiencia silent, donde recibirán auriculares para una instancia guiada de relajación, conexión y bienestar, liderada por una profesional especializada. Esta conferencia se replicará —también con el doctor Dotto— el 30 de agosto a las 16 horas en la Fundación Atchugarry, en Punta del Este.

A continuación, el 31 de agosto la agenda incluirá actividades gastronómicas en Charo, un restaurante y cafetería de especialidad ubicado en Rambla República de México esquina Puntas de Santiago, en Montevideo. La primera propuesta —a las 10 horas— incluirá un cooking show a cargo de chefs especializados en el método Clean, y cada participante podrá elaborar su propio batido junto al doctor Junger, quien hablará sobre las propiedades de los alimentos.

Método Clean
Comida saludable que sigue la filosofía del método Clean.
Foto: Cortesía Alejandro Junger.

Más tarde —a las 20:30 horas—, tendrá lugar la cena de pasos ‘Volver al origen’, una experiencia sensorial que combina los conocimientos de Junger y Charo, abuela de la chef y propietaria del restaurante homónimo, Leticia Copiz. Será una celebración del encuentro entre dos filosofías que comparten un mismo propósito: honrar los alimentos nobles, frescos y naturales, y transformar la cocina en una experiencia consciente, memorable y humana.

La noche contará con la participación de chefs invitados cuyo trabajo se alínea con la visión integrativa de Junger: Ivy Torres, especialista en hongos y productos de la tierra; Danny Sadi, de influencia japonesa; Alejandro Romero y Nicolás Orsi, que acompañan al doctor Junger en sus retiros y presentaciones internacionales; y Leticia Copiz, anfitriona de la noche. Además, Junger compartirá conocimientos sobre las propiedades y beneficios de los ingredientes utilizados.

Las investigaciones muestran que incorporar movimientos cotidianos, mejorar la calidad de la alimentación, reducir el aislamiento social o aprender técnicas de relajación pueden parecer cambios pequeños, pero tienen un impacto acumulativo sobre la calidad de vida. Las entradas para los eventos de Alejandro Junger en Montevideo y Punta del Este están disponibles en Red Tickets. Producen y organizan Majo Amestoy y Anabella Junger.

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