Alejandro Junger vuelve a Uruguay: eventos que combinan alimentación saludable y bienestar emocional

Según datos del Ministerio de Salud Pública, un 13% de los uruguayos —1 de cada 8, aproximadamente— percibe que tiene algún problema vinculado a la salud mental. Y es que no siempre es necesario atravesar una crisis para sentir que no hay salida; a veces, basta con sentirse constantemente cansado, dormir mal, vivir con la mente acelerada o notar que el estrés se volvió parte de la rutina. En ese escenario se inscribe la visita a Uruguay del médico Alejandro Junger, creador del método Clean.

La encuesta presentada en 2025 mostró que la depresión y la ansiedad aparecen entre los motivos más frecuentes de consulta. Además, el 54% de las personas con problemas de salud mental reportó experimentar altos niveles de soledad. A esto se suma la situación de las adicciones: el alcohol continúa siendo la sustancia psicoactiva más consumida en Uruguay y cerca del 10% de la población presenta actualmente signos de consumo problemático.

Las actividades vinculadas al bienestar, la alimentación consciente, la meditación y el desarrollo personal no sustituyen tratamientos médicos ni psicológicos, pero sí ayudan a iniciar cambios e incorporar hábitos que favorezcan la salud física y emocional. Junger lo sabe, y por eso lanzó una gira en Uruguay con eventos que buscan transformarnos y sacar la mejor versión de nosotros mismos.

Personas practican yoga en un retiro de Alejandro Junger. Foto: Cortesía Alejandro Junger.

El 27 de agosto a las 19 horas ofrecerá una conferencia en el Hyatt Centric Montevideo, donde abordará los principios de su método —un enfoque que combina alimentación, hábitos saludables y salud integrativa— y compartirá herramientas vinculadas a la nutrición consciente, el manejo del estrés y el bienestar integral. Participará también el médico Jorge Dotto, investigador en epigenética y divulgador científico, quien aportará una mirada centrada en la relación entre alimentación, genética y salud.

Además, los asistentes vivirán una experiencia silent, donde recibirán auriculares para una instancia guiada de relajación, conexión y bienestar, liderada por una profesional especializada. Esta conferencia se replicará —también con el doctor Dotto— el 30 de agosto a las 16 horas en la Fundación Atchugarry, en Punta del Este.

A continuación, el 31 de agosto la agenda incluirá actividades gastronómicas en Charo, un restaurante y cafetería de especialidad ubicado en Rambla República de México esquina Puntas de Santiago, en Montevideo. La primera propuesta —a las 10 horas— incluirá un cooking show a cargo de chefs especializados en el método Clean, y cada participante podrá elaborar su propio batido junto al doctor Junger, quien hablará sobre las propiedades de los alimentos.

Comida saludable que sigue la filosofía del método Clean. Foto: Cortesía Alejandro Junger.

Más tarde —a las 20:30 horas—, tendrá lugar la cena de pasos ‘Volver al origen’, una experiencia sensorial que combina los conocimientos de Junger y Charo, abuela de la chef y propietaria del restaurante homónimo, Leticia Copiz. Será una celebración del encuentro entre dos filosofías que comparten un mismo propósito: honrar los alimentos nobles, frescos y naturales, y transformar la cocina en una experiencia consciente, memorable y humana.

La noche contará con la participación de chefs invitados cuyo trabajo se alínea con la visión integrativa de Junger: Ivy Torres, especialista en hongos y productos de la tierra; Danny Sadi, de influencia japonesa; Alejandro Romero y Nicolás Orsi, que acompañan al doctor Junger en sus retiros y presentaciones internacionales; y Leticia Copiz, anfitriona de la noche. Además, Junger compartirá conocimientos sobre las propiedades y beneficios de los ingredientes utilizados.

Las investigaciones muestran que incorporar movimientos cotidianos, mejorar la calidad de la alimentación, reducir el aislamiento social o aprender técnicas de relajación pueden parecer cambios pequeños, pero tienen un impacto acumulativo sobre la calidad de vida. Las entradas para los eventos de Alejandro Junger en Montevideo y Punta del Este están disponibles en Red Tickets. Producen y organizan Majo Amestoy y Anabella Junger.