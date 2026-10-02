Comer banana después de cenar: qué beneficios puede aportar y cómo favorecer el descanso

Comer una banana después de la cena puede aportar distintos nutrientes y, por su contenido de triptófano, contribuir al descanso. Esta fruta contiene carbohidratos, vitamina C, vitamina B6, potasio, hierro y magnesio, nutrientes que forman parte de una alimentación variada.

El triptófano es un aminoácido esencial que participa en la producción de sustancias relacionadas con la regulación del sueño y el bienestar. De acuerdo con científicos de la Universidad de Extremadura, su consumo puede contribuir a un buen descanso.

Los autores del estudio señalan que este aminoácido, administrado de forma puntual o regular, ha demostrado tener efectos hipnóticos leves, especialmente cuando se consume en las horas previas al sueño.

Así se deben conservar las bananas para que no se marchiten Foto: Pixnio.

Banana y descanso

El aporte de triptófano hace que la banana pueda resultar de interés para personas que presentan alteraciones en el ritmo circadiano y dificultades para conciliar el sueño o descansar durante la noche.

Belén Acero Jiménez, farmacéutica especializada en dermocosmética y nutrición y titular de una farmacia en Madrid, explica que el triptófano también mejora la concentración y ayuda a reducir el estrés.

Además, participa en la producción de melatonina, una sustancia vinculada con la regulación del ciclo circadiano y el sueño. Por este motivo, el triptófano es considerado importante para favorecer la calidad del descanso y ayudar a controlar el estrés.

Una investigación liderada por Wyatt R. J. en la década de 1970 y publicada en la revista Enfermería Global estudió los efectos del L-triptófano sobre el sueño y mostró que favorecía el sueño profundo tanto en personas con insomnio como en individuos sanos.

Otros beneficios de la banana

Además de su aporte de triptófano, la banana contiene distintos nutrientes que cumplen funciones en el organismo.

Potasio: es un mineral clave para mantener una presión arterial adecuada y contribuir al buen funcionamiento de los músculos.

Magnesio: ayuda a disminuir el cansancio y favorece un buen descanso nocturno.

Fibra dietética: contribuye a regular el tránsito intestinal, favorecer la digestión y prevenir el estreñimiento.

Vitaminas B6 y C: son esenciales para fortalecer el sistema inmunológico y favorecer el equilibrio del estado de ánimo.

Saciedad: su textura y contenido de fibra contribuyen a controlar el hambre sin generar sensación de pesadez.

La banana puede formar parte de la alimentación de la noche y, por su contenido de triptófano, se la relaciona especialmente con el descanso y la regulación del sueño.

En base a El Tiempo/GDA