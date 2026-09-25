Avena: cuál es el mejor momento del día para comerla y aprovechar sus nutrientes

La avena es uno de los cereales más versátiles, económicos y fáciles de encontrar. Puede utilizarse en diferentes preparaciones, como pasteles, tortillas o licuados, y también existen productos derivados como harina, leche y panes.

Pero ¿cuál es el mejor momento del día para consumirla? La avena puede formar parte tanto del desayuno como de la cena, aunque el horario en que se ingiere puede influir en la forma en que el organismo aprovecha sus nutrientes.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, una porción de avena contiene cerca de 1,8 miligramos de vitamina B1 (tiamina), que ayuda a descomponer los azúcares de los alimentos y contribuye al funcionamiento saludable de los nervios y el corazón.

Licuado de avena. Foto: Freepik.

También aporta 1,36 miligramos de manganeso, una cantidad que representa entre el 59% y el 76% de la recomendación diaria para hombres y mujeres. Este mineral fortalece los huesos, favorece la reproducción y la coagulación sanguínea y contribuye al funcionamiento saludable del sistema inmunitario.

Además, la avena contiene cantidades importantes de fibra, que ayuda a mejorar el tránsito intestinal y combatir el estreñimiento. Sus hidratos de carbono también aportan saciedad, por lo que puede ayudar a regular el apetito.

Por otra parte, Medical News Today señala que la avena también puede ser adecuada para las personas que tienen dificultades para controlar el azúcar en la sangre. Esto se debe a que evita los picos de glucosa y mantiene una respuesta glucémica estable.

¿Cuál es la mejor hora del día para comer avena?

La avena puede consumirse en cualquier momento del día, aunque existen diferencias en la absorción de sus nutrientes según el horario en que se ingiera.

Consumirla durante la mañana podría ayudar a bajar de peso debido a que su fibra acelera el metabolismo. Además, su efecto saciante puede contribuir a controlar las porciones de alimentos que se consumen durante el día.

En cambio, si se consume por la noche, puede contribuir a reducir los niveles de azúcar y colesterol. Esto se debe a que hace más lenta la absorción de glucosa y no resulta pesada para el estómago.

Para aprovechar sus nutrientes, la recomendación de especialistas es acompañar la avena con algún tipo de fruta, como banana, frutillas, arándanos o manzana, y evitar agregarle azúcar extra.

En base a El Universal/GDA