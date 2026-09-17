Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País El Empresario

Tomó la receta de su abuela, creó una mermelada que es un éxito y se hizo millonario antes de los 20 años

El escocés Fraser Doherty dejó los estudios para apostar por su línea de dulces de frutas caseros. Su marca, SuperJam, se vende en tiendas premium de Reino Unido y varios países alrededor del mundo.

Diego Ferreira
Diego Ferreira
17/09/2026, 04:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Fraser Doherty, creador de SuperJam.jpg
Fraser Doherty, creador de SuperJam.

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores
Suscribirme

Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar

Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Premium El País +
Te puede interesar