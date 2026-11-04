¿Arroz con leche sin arroz? La receta con avena, canela y limón que propone una alternativa al clásico

El arroz con leche es un clásico de la cocina casera. Leche, arroz, azúcar y canela son los ingredientes que suelen definir esta preparación, aunque hay quienes incorporan también cáscara de limón o vainilla.

Pero ¿qué pasa si se reemplaza el arroz por otro cereal? Esa es la propuesta de la cocinera española Martha Sanahuja, conocida en redes sociales como Delicious Martha y jurado del programa MasterChef, que compartió una versión elaborada con avena.

La receta conserva algunos de los aromas característicos del postre, como la canela, el limón y la vainilla, pero cambia tanto el ingrediente principal como la textura final. La propia cocinera aclara que no es exactamente un arroz con leche, aunque su consistencia cremosa puede recordarlo. Además, requiere menos tiempo de cocción que la preparación tradicional.

Cómo preparar avena con leche

La receta lleva cinco ingredientes y no requiere técnicas complicadas. Para hacerla se necesitan:

500 mililitros de leche.

90 gramos de copos de avena.

La cáscara de medio limón.

Canela a gusto.

Esencia de vainilla.

El primer paso es colocar la leche en una olla junto con la cáscara de limón y la canela. Cuando alcanza el punto de ebullición, se agregan los copos de avena y se baja el fuego.

La preparación debe cocinarse a temperatura baja y es importante revolver de vez en cuando para evitar que se pegue al fondo de la olla. A medida que la avena absorbe la leche, la mezcla comienza a espesarse y adquiere una consistencia cremosa.

Una vez alcanzada la textura deseada, se retira del fuego y se pasa a un recipiente. Para evitar que se forme una película seca en la superficie durante el enfriado, se recomienda cubrir la preparación con papel film en contacto directo. Se puede servir fría o tibia, según la preferencia.

Avena. Foto: Unsplash.

Qué aporta la avena a esta preparación

Además de modificar la textura, el reemplazo del arroz por avena cambia el perfil nutricional del postre. Este cereal contiene fibra soluble, en particular betaglucanos, que contribuyen a la sensación de saciedad y ayudan a regular la absorción de nutrientes durante la digestión.

De todos modos, utilizar avena no convierte automáticamente a la preparación en un postre bajo en calorías o azúcar. Su aporte nutricional también dependerá del tipo de leche y de los endulzantes que se utilicen, así como de las cantidades.

Más que una versión idéntica del arroz con leche, la propuesta de Sanahuja es una alternativa sencilla para quienes quieren probar otra preparación con leche, avena y los aromas de un postre tradicional.

En base a El Tiempo/GDA