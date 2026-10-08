Anís estrellado: qué propiedades se le atribuyen y por qué se usa en remedios caseros

Originario de China y conocido también como badiana, el anís estrellado es una especia fácilmente reconocible por la forma de su fruto, compuesto por entre ocho y once folículos que forman una estrella.

Sus semillas y los compuestos presentes en el fruto se utilizan, entre otras cosas, para elaborar aceites. La planta también es empleada en algunas preparaciones tradicionales y remedios caseros debido a las propiedades que se le atribuyen.

Entre ellas se mencionan efectos antimicrobianos, antiinflamatorios y antioxidantes. En la medicina tradicional, estos componentes se han relacionado con el alivio de molestias digestivas como las flatulencias y los cólicos, así como con el dolor articular.

Qué relación tiene con el colágeno

Otro de los efectos que se atribuyen al anís estrellado está relacionado con el colágeno, una proteína presente en diferentes tejidos del organismo.

El texto original señala que esta planta podría favorecer la producción de colágeno y, a partir de ello, contribuir a la reparación de esta proteína y a prevenir algunos signos asociados con el envejecimiento.

Sin embargo, estas afirmaciones no deben interpretarse como un tratamiento médico ni como una forma comprobada de aumentar el colágeno del organismo.

También se menciona su uso tradicional entre personas con artritis, debido a que algunos de sus componentes bioactivos son considerados antiinflamatorios y se les atribuye la capacidad de ayudar a disminuir las molestias articulares.

Foto: Pxhere.

Anís estrellado y anís verde no son lo mismo

El anís estrellado no debe confundirse con el anís verde, otra planta utilizada tradicionalmente tanto en la cocina como en preparaciones caseras.

El anís verde contiene fibra y minerales, además de vitaminas A, C y del grupo B. También aporta hierro, un mineral necesario para la producción de hemoglobina.

A lo largo del tiempo, se ha utilizado en remedios tradicionales y se le han atribuido diferentes propiedades, entre ellas contribuir al rendimiento muscular y estimular la producción de leche.

Aunque ambas plantas comparten el nombre “anís”, se trata de especies diferentes y sus propiedades y usos tradicionales no deben confundirse.

En base a El Tiempo/GDA