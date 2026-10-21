Agua de cáscara de ananá: cómo prepararla y qué beneficios puede aportar

El ananá es una fruta versátil que se puede consumir al natural, en jugos, ensaladas y postres.

Pero también es posible aprovechar su cáscara para preparar una bebida que permite reducir el desperdicio de alimentos y obtener una infusión con su sabor y aroma característicos.

El agua de cáscara de ananá se elabora hirviendo la parte externa de la fruta en agua durante algunos minutos. Según el artículo de Tua Saúde citado en la publicación original, esta bebida puede contribuir a la reposición de líquidos y minerales. Sin embargo, sus posibles beneficios dependen de la preparación y no deben confundirse con efectos medicinales demostrados.

¿Qué beneficios puede tener el agua de cáscara de ananá?

La cáscara del ananá contiene compuestos naturales que han sido estudiados por sus posibles efectos sobre la salud. No obstante, los resultados de investigaciones sobre la fruta o sus componentes no necesariamente se pueden trasladar al agua preparada con su cáscara.

Entre los beneficios que se le atribuyen se encuentran:

Contribuye a la hidratación: beber esta preparación permite incorporar líquidos. La publicación de referencia, que cita a Tua Saúde, también señala su posible aporte de minerales y electrolitos. La cantidad presente en la bebida puede variar según cómo se prepare.

Contiene compuestos antioxidantes: una investigación difundida por el Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos (NCBI, por sus siglas en inglés) señala que el ananá contiene sustancias relacionadas con la protección de las células frente al estrés oxidativo.

Aporta nutrientes vinculados con la función muscular y los huesos: el potasio y el calcio son minerales necesarios para el funcionamiento del organismo. Sin embargo, no se puede asegurar que el agua de cáscara aporte cantidades significativas de estos nutrientes sin conocer su concentración en la preparación.

Se estudia por sus posibles efectos antiinflamatorios: el ananá contiene bromelina, un conjunto de enzimas al que se le atribuyen propiedades antiinflamatorias. La cantidad de bromelina que permanece en el agua después de hervir la cáscara no está especificada en la información citada.

Aunque a esta bebida también se le atribuyen efectos diuréticos y beneficios cardiovasculares, no hay datos en el material de referencia que permitan asegurar que su consumo prevenga la retención de líquidos, regule la presión arterial o proteja el corazón.

Por eso, puede incorporarse como una alternativa para beber líquidos, pero no sustituye una alimentación equilibrada ni los tratamientos indicados por un profesional de la salud.

Foto: Unsplash.

Cómo preparar agua de cáscara de ananá

La receta requiere pocos ingredientes y permite aprovechar una parte de la fruta que habitualmente se desecha.

Ingredientes:

La cáscara de un ananá.

1,5 litros de agua.

Una cucharada de miel.

Preparación:

Lavá bien el ananá antes de retirar la cáscara.

Colocá la cáscara en una olla con un litro y medio de agua.

Llevá a hervor y cociná a fuego bajo durante 10 a 15 minutos.

Apagá el fuego y dejá reposar la preparación durante cinco minutos.

Agregá la miel y mezclá.

Colá el líquido y servilo tibio o dejalo enfriar antes de consumirlo.

Esta bebida es una forma sencilla de aprovechar la cáscara del ananá en la cocina. Para prepararla, es importante lavar bien la fruta y utilizarla en buen estado.

En base a El Universal/GDA