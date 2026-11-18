Durante generaciones, compartir el mismo techo fue considerado el paso lógico e inevitable dentro del desarrollo de una relación sentimental. La progresión lineal —noviazgo, convivencia, matrimonio y hogar en común— operaba como un mandato social indiscutido. Sin embargo, las dinámicas vinculares se transformaron profundamente, dando lugar a parejas que eligen preservar su autonomía habitacional, organizar rutinas independientes o incluso mantener residencias en distintas ciudades sin que esto signifique un debilitamiento del compromiso.

Para el psicólogo David Bonilla, director del Instituto Colombiano de la Compasión, la idea de que existe una sola manera correcta de vincularse responde a constructos culturales rígidos que pocas veces se corresponden con las necesidades reales de quienes integran la pareja.

Más allá del mismo techo: la trampa del "debería ser"

El cuestionamiento sobre la convivencia tradicional no implica desmerecerla, sino flexibilizarla. Una pareja puede residir bajo el mismo techo y, al mismo tiempo, requerir adaptaciones que prioricen el bienestar individual, como dormir en habitaciones separadas debido a diferencias en los horarios de descanso, ronquidos o patrones de sueño. El conflicto real surge cuando se toleran situaciones de malestar sostenido únicamente por sostener la fachada de una estructura idealizada.

“La mayoría de las personas, como se han comprado esta etiqueta del debería ser, no tienen conversaciones alrededor de eso”, advierte el especialista. Para construir un vínculo saludable, las decisiones cotidianas deben negociarse de manera consciente entre ambos y no adoptarse por inercia o mandato externo.

Pareja de espaldas besándose en su casa nueva. Foto: Freepik.

Esto conlleva asumir que los pactos de convivencia no son inamovibles. Las prioridades, las etapas vitales y las demandas laborales cambian con el tiempo, por lo que revisar periódicamente los acuerdos y dialogar sobre aquello que ya no funciona resulta indispensable para evitar la acumulación de resentimientos silenciosos.

El impacto de las pantallas en el diálogo íntimo

Otro de los grandes desafíos contemporáneos señalados por la psicología vincular es la omnipresencia de la tecnología. Si bien los dispositivos móviles mantienen a las parejas en contacto permanente durante la jornada, esa conexión digital no reemplaza el intercambio profundo.

Con frecuencia, los momentos de ocio compartido —como una salida a tomar un café— quedan absorbidos por el parpadeo de las pantallas y las redes sociales. “Es uno de los momentos históricos donde menos conversaciones tenemos en pareja”, señala Bonilla, al apuntar que muchas personas naturalizan pasar horas compartiendo espacio físico sin mantener un diálogo significativo.

Foto: Freepik.

A esto se suma la necesidad de establecer límites claros en torno a la privacidad y el uso de la tecnología, explicitando qué interpreta cada integrante como una transgresión a la confianza y a la fidelidad.

En definitiva, la estabilidad de una relación ya no se mide por el grado de fusión o por el hecho de compartir cada metro cuadrado, sino por la capacidad de habilitar conversaciones honestas, renegociar los límites y diseñar acuerdos a la medida de quienes la componen.

En base a El Tiempo/GDA