¿Te falta fuerza de voluntad? Conocé el secreto para adoptar hábitos saludables fácilmente

Comer mejor, caminar más, dormir a horario y reducir el tiempo frente al celular suelen aparecer como decisiones que debemos tomar una y otra vez. Pero sostener una conducta saludable no depende únicamente de tener disciplina: también importa cuánto esfuerzo requiere llevarla a cabo. La clave no está necesariamente en tener más fuerza de voluntad, sino en modificar las condiciones que rodean aquello que queremos hacer.

Un hábito es, en términos sencillos, una asociación aprendida. Una determinada señal —una hora, un lugar, un objeto o una acción anterior— puede activar una respuesta que hemos repetido muchas veces. Así, el problema no es funcionar en “piloto automático”, sino qué conductas hemos aprendido a realizar cuando ese piloto se activa.

Pensemos en el comienzo del día. Si el celular está junto a la cama, apagar la alarma puede convertirse en la puerta de entrada a las redes sociales. Si, en cambio, se carga fuera del dormitorio y se utiliza un despertador, la secuencia cambia. No necesariamente hace falta despertarse con una voluntad extraordinaria para resistirse al teléfono. La diferencia puede haber quedado resuelta antes de acostarse.

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Algo similar ocurre con la comida. Una fruta lavada y a la vista requiere menos esfuerzo que buscarla, lavarla y prepararla. Un producto que queda guardado fuera de la vista, por el contrario, deja de aparecer como una opción inmediata. La elección, entonces, no comienza exactamente cuando abrimos la heladera y decidimos qué comer. El entorno ya venía influyendo sobre ella.

Las rutinas también pueden funcionar como pequeños anclajes. En lugar de establecer como objetivo abstracto “moverse más”, es posible asociar una caminata con una actividad que ya forma parte del día: salir a caminar diez minutos después de almorzar, por ejemplo.

También pueden servir los llamados planes “si-entonces”. “Si termino de comer, camino diez minutos” o “si comienzo a trabajar, activo el modo no molestar del celular”. La ventaja es que el propósito deja de ser una intención general y se transforma en una respuesta concreta ante una situación determinada.

Lo mismo puede hacerse con acciones muy pequeñas. Preparar la ropa deportiva la noche anterior no equivale a hacer ejercicio, pero elimina uno de los obstáculos que pueden aparecer al momento de comenzar. Dejar un libro sobre la mesa de luz no garantiza dormir mejor, pero ofrece una alternativa visible frente a seguir mirando el teléfono.

Cambiar un hábito no significa borrarlo

Los hábitos antiguos tampoco desaparecen de un día para otro. Una conducta que hemos repetido durante mucho tiempo puede reaparecer especialmente cuando estamos cansados, estresados o atravesamos situaciones que alteran nuestra rutina.

Por eso, modificar un hábito no consiste en eliminar una respuesta anterior como si se borrara un archivo. Se trata de practicar una respuesta diferente frente a señales similares hasta que esa nueva conducta se vuelva cada vez más familiar. Para facilitarlo, puede ser útil intervenir en tres aspectos: las señales que desencadenan una conducta, las recompensas que la mantienen y el esfuerzo que requiere cada alternativa.

Si queremos reducir el uso del celular, por ejemplo, retirar una aplicación de la pantalla principal, cerrar la sesión o dejar el teléfono en otra habitación introduce pequeños obstáculos entre el impulso y la acción. Si queremos comer más fruta, tenerla preparada y visible hace exactamente lo contrario: reduce los pasos necesarios.

Muchas veces pensamos en los hábitos saludables en términos de restricciones: resistirse a una comida, evitar mirar el teléfono, obligarse a hacer ejercicio. Pero otra estrategia consiste en hacer que la conducta beneficiosa sea la más cómoda. Los zapatos deportivos junto a la puerta, la fruta lista para comer, una botella de agua al alcance de la mano o el modo “no molestar” configurado antes de comenzar a trabajar son pequeñas decisiones que modifican el escenario.

Mujer haciendo gimnasia en la oficina Foto: Canva

No se trata de llenar la vida de prohibiciones. Se trata de reducir la cantidad de obstáculos que tiene que superar una conducta que queremos incorporar y aumentar, al mismo tiempo, la distancia o el esfuerzo necesario para aquella que queremos reducir.

Dentro del margen que sí podemos modificar, una pregunta puede resultar más útil que “¿tendré suficiente fuerza de voluntad?”: ¿qué puedo cambiar hoy para que mañana la conducta que quiero realizar sea un poco más fácil? Porque quizá la rutina saludable más sostenible no sea la que nos obliga a pensar todo el tiempo en cuidarnos, sino aquella que, después de haber sido diseñada y repetida, empieza a hacerlo casi en automático.

Con base en El Tiempo/GDA