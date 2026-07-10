Series infantiles recomendadas por expertos para fortalecer el desarrollo emocional de los niños

Las series infantiles suelen ser una fuente de entretenimiento para los más pequeños, y algunos contenidos también pueden contribuir al desarrollo de habilidades como la autonomía, la confianza y la resolución de problemas. Especialistas en desarrollo infantil señalan que determinadas producciones ayudan a los niños a aprender a gestionar emociones, afrontar desafíos y desarrollar mayor seguridad en sí mismos.

Eso sí, recuerdan que el impacto de estos programas depende en gran medida del acompañamiento de las familias y de que el tiempo frente a las pantallas sea adecuado para la edad del niño.

Entre las producciones recomendadas por especialistas se encuentran:



Bluey . La popular serie australiana utiliza situaciones cotidianas y juegos familiares para abordar emociones como la frustración, la empatía y la perseverancia. A través de sus historias, muestra la importancia de intentar, equivocarse y volver a probar.

. La popular serie australiana utiliza situaciones cotidianas y juegos familiares para abordar emociones como la frustración, la empatía y la perseverancia. A través de sus historias, muestra la importancia de intentar, equivocarse y volver a probar. Daniel Tigre . Cada episodio incorpora canciones sencillas para ayudar a los niños a reconocer y expresar sus emociones , afrontar cambios en la rutina y desarrollar habilidades sociales.

. Cada episodio incorpora canciones sencillas para , afrontar cambios en la rutina y desarrollar habilidades sociales. Dora la Exploradora . Invita a los niños a participar activamente durante la historia mediante preguntas y pequeños desafíos, estimulando la observación, el razonamiento y la toma de decisiones.

. Invita a los niños a participar activamente durante la historia mediante preguntas y pequeños desafíos, estimulando la observación, el razonamiento y la toma de decisiones. Pistas de Blue y tú . Al igual que Dora, propone resolver pistas y problemas sencillos, favoreciendo el pensamiento lógico y la confianza en las propias capacidades.

. Al igual que Dora, propone resolver pistas y problemas sencillos, favoreciendo el pensamiento lógico y la confianza en las propias capacidades. Dino Ranch . Sus protagonistas deben enfrentar distintos desafíos, trabajar en equipo y aprender de los errores, reforzando valores como la responsabilidad y la perseverancia.

. Sus protagonistas deben enfrentar distintos desafíos, trabajar en equipo y aprender de los errores, reforzando valores como la responsabilidad y la perseverancia. Santiago de los Mares. Presenta aventuras en las que los personajes toman decisiones, buscan soluciones y colaboran para superar obstáculos.

La serie infantil "Bluey", un éxito global. Foto: Difusión

Al recomendar contenidos audiovisuales para niños, los expertos no se fijan únicamente en su popularidad. Valoran especialmente que las historias sean fáciles de seguir, tengan un ritmo adecuado para la edad, presenten personajes con conductas positivas y muestren los errores como oportunidades de aprendizaje, en lugar de castigos.

También destacan la importancia de elegir programas acordes con la etapa del desarrollo de cada niño, ya que las necesidades emocionales y cognitivas cambian con la edad.

Los especialistas coinciden en que el verdadero aprendizaje ocurre cuando los adultos acompañan el consumo de estos contenidos. Conversar sobre lo que sucedió en un episodio, preguntar cómo se sintió un personaje o relacionar la historia con situaciones de la vida cotidiana ayuda a que los niños comprendan mejor los mensajes.

Además, recomiendan reforzar esos aprendizajes mediante pequeños desafíos diarios, como ordenar los juguetes, vestirse solos o participar en tareas sencillas del hogar, siempre de acuerdo con su edad. De esta manera, las enseñanzas presentes en algunas series infantiles pueden trasladarse a la vida cotidiana y contribuir al desarrollo de la autonomía, la confianza y la capacidad para resolver problemas.

Con base en El Tiempo/GDA