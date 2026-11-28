The Conversation*

Con motivo del estreno de Grand Theft Auto VI el pasado jueves 19 de noviembre, algunos streamers viajaron a Nueva Zelanda para ser los primeros en jugar. Mientras en España todavía era miércoles, sus partidas ya podían seguirse en Twitch y YouTube.

Hubo quienes trasnocharon para ponerse “manos al mando” o simplemente para ver cómo disfrutaban del juego los afortunados que ya tenían acceso a él. Otros incluso pidieron días libres en el trabajo.

El estreno llegó trece años después de GTA V, del que Take-Two declaró haber distribuido más de 235 millones de unidades. ¿Qué provoca semejante expectación?

Quizás parte de la gracia está en que GTA te suelta en una ciudad y te deja decidir qué hacer: seguir la historia, conducir sin rumbo o montar un lío para ver qué es lo que pasa. Pero ¿por qué resulta tan atractivo disponer de una libertad que incluye la posibilidad de hacer daño?

GTA VI transcurre en Vice City, la versión ficticia de Miami. Sigue el rastro del dinero y de quienes harían casi cualquier cosa por conseguirlo como robar, atracar, huir de la policía o traficar con drogas.

Afecto entre los personajes

Esta vez lo hace a través de Lucía y Jason, una pareja de personajes que acaban dependiendo el uno del otro. Su relación también se refleja en pequeños gestos cotidianos, ya que pueden llamarse cuando están separados, salir juntos e incluso darse la mano, incorporando esta versión una nueva dimensión de afecto y cuidado mutuo entre sus personajes dentro de un mundo depravado.

La violencia ha sido siempre una de las señas de identidad del universo GTA, pero en esta nueva entrega parece adquirir nuevos matices. La clasificación estadounidense ESRB, organismo encargado de clasificar los videojuegos por edades, describe salpicaduras de sangre, mutilaciones y daños visibles incluso al disparar contra un cadáver.

Publicidad del videojuego Grand Theft Auto VI (GTA VI) en Melbourne, Australia. Foto: WILLIAM WEST/AFP

Se puede amenazar a un personaje, dejarlo inconsciente o herirlo sin matarlo, pero ojo, si se ataca a un civil, la búsqueda policial se hace más intensa. Además, el perfil criminal también registra el uso reiterado de violencia innecesaria, de manera que el juego permite disfrutar de la violencia mientras introduce mecanismos que hacen más visible el daño causado.

En esta última versión también parece haber cambiado el tratamiento que se da a las mujeres. La crítica ha señalado un tono menos burlón hacia ellas, así como una representación menor de determinadas formas de violencia, eliminando incluso la posibilidad de contratar servicios sexuales. No obstante, siguen apareciendo imágenes que resultan extremadamente sexistas.

GTA VI, el mayor videojuego de la historia triunfa con una odisea de violencia y redención Foto: Javier Picazo/EFE

Ya en 2001, GTA III transformó el debate sobre los videojuegos. Se presentó como un juego que permitía encarnar a un delincuente, recorrer libremente una ciudad y agredir a personajes ajenos a cualquier misión. Aquella libertad dejó una pregunta abierta: ¿qué consecuencias psicológicas podría tener jugar en un mundo donde hacer daño queda a nuestra elección?

Estudios y experimentos con ‘GTA’

En relación con esto, algunas investigaciones han señalado asociaciones entre videojuegos violentos y una mayor agresividad o menos conductas de ayuda y cooperación. Sin embargo, el tema es más complejo de lo que parece. Un estudio comparó versiones de GTA V en hombres adultos poco habituados a este tipo de juegos. Tras varias sesiones, no encontraron que la versión más violenta redujera la empatía ante el dolor ajeno.

Venta del videojuego GTA VI el día de su estreno, el jueves 19 de noviembre de 2026. Foto: EFE

Otro trabajo que analizó la experiencia de uso con GTA San Andreas y GTA Vice City encontró que entre los chicos más identificados con los protagonistas, respaldar ciertas ideas tradicionales sobre masculinidad se relacionaba con menor empatía hacia víctimas de violencia de género.

Estos estudios examinan procesos diferentes, pero recuerdan que no basta con preguntarse si un videojuego contiene violencia, sino que también importa qué representa, quién juega y cómo se relaciona con sus personajes.

Un experimento reciente encontró que jugar a videojuegos podía reducir algunos indicadores fisiológicos de estrés, tanto con contenido violento como sin él. Sin embargo, quienes jugaron la versión violenta manifestaron sentirse más estresados. En este sentido, cuando alguien dice que GTA le sirve para desahogarse, ¿qué es lo que realmente le alivia? ¿La violencia, la concentración que exige la partida o el placer de hacer durante un rato lo que le da la gana?

Aristóteles observó que podemos disfrutar contemplando algo que nos resultaría desagradable en la realidad. Platón, en La República, se preguntó qué ocurriría si nos acostumbrábamos a disfrutar en el teatro de reacciones que censuraríamos en nuestra propia vida.

Los videojuegos añaden una dimensión a estas viejas reflexiones: ya no nos limitamos a contemplar lo que ocurre, sino que podemos decidir qué sucede. En GTA somos nosotros quienes elegimos transgredir las normas y hasta dónde llegar.

Esta libertad invita también a reflexionar sobre quienes comienzan a jugar siendo menores. Según una encuesta británica, el 63 % de quienes habían jugado a GTA lo probaron antes de los 18 años. El psicólogo canadiense-estadounidense Albert Bandura ya destacó la importancia del aprendizaje por observación, especialmente relevante durante esta etapa del desarrollo.

Adolescentes y banalización de la violencia

Esto invita a reflexionar sobre cómo pueden interpretar los adolescentes determinadas representaciones de violencia. Más aún cuando la Fiscalía General del Estado de España ha expresado en la Memoria de 2026 su preocupación por la banalización de la violencia entre menores.

Para terminar, valdría la pena preguntarnos ¿qué nos atrae tanto de un mundo en el que podemos transgredir las normas e incluso hacer daño? La criminología lleva décadas estudiando qué nos frena a la hora de actuar contra los demás: el miedo al castigo, las normas sociales o nuestros propios límites morales.

Pero en GTA hay una diferencia fundamental: sabemos que el daño es ficticio. Podemos disfrutar de esa libertad sin desear necesariamente sus consecuencias en la vida real. Quizás lo verdaderamente interesante no sea preguntarnos qué haríamos si nadie pudiera castigarnos, sino qué nos permite disfrutar de aquello que fuera de la pantalla condenaríamos.

*Dolores Fernández Pérez

Profesora Ayudante Doctora. Departamento de Psicología, Universidad de Castilla-La Mancha