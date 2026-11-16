Venganza y placer: lo que pasa en tu mente cuando fantaseas con devolver el daño que te causaron

Cuando alguien nos lastima, la idea de devolverle el daño puede aparecer casi como un impulso. La frase popular "ojo por ojo, diente por diente" resume esa reacción: hacer que la otra persona experimente algo parecido a lo que nos hizo sentir. Aunque suele asociarse con el enojo y el resentimiento, la psicología encontró que la venganza también puede provocar placer y una sensación renovada de control.

Una investigación de la Universidad de Wurzburgo, en Alemania, analizó 53 proyectos científicos en los que participaron más de 14.000 personas. El trabajo se concentró en pequeñas represalias surgidas de conflictos cotidianos y buscó comprender qué sienten las personas cuando tienen la oportunidad de vengarse.

En los experimentos, los participantes imaginaron situaciones en las que podían vengarse de quienes les habían hecho daño. En algunos casos, incluso canalizaron sus frustraciones mediante muñecos vudú.

Los resultados mostraron que estos actos podían generar satisfacción y placer, sin que aparecieran necesariamente sentimientos de arrepentimiento duraderos. De acuerdo con los investigadores, la experiencia de vengarse parecía resultar más gratificante de lo que se suele admitir. El análisis respalda la idea de que la represalia puede funcionar como un mecanismo de refuerzo, aunque eso no significa que sus efectos positivos se mantengan en el tiempo.

De hecho, los especialistas advirtieron que las venganzas pueden deteriorar rápidamente las relaciones y desencadenar nuevas represalias. Lo que comienza como un intento de recuperar una sensación de justicia puede terminar prolongando el conflicto.

Pareja peleada. Foto: Freepik.

Frente a la posibilidad de vengarse, existen otras alternativas, como perdonar, asumir un compromiso para resolver el conflicto o simplemente seguir adelante. Según los investigadores, estas opciones también pueden contribuir a recuperar la tranquilidad.

Karolina Dyduch-Hazar, psicóloga que dirigió el estudio, destacó que al tomar decisiones sobre cómo responder a una ofensa también conviene considerar aquello que excede los sentimientos individuales. "Hay otras cosas más allá de tu estado de ánimo y tus sentimientos propios, como la armonía, las alianzas y la seguridad que brindan otras personas", explicó. Desde esa perspectiva, preservar los vínculos importantes y evitar conflictos innecesarios puede ser más valioso que obtener una satisfacción inmediata a través de una represalia.

Otro estudio, realizado en 2021 por la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, exploró cuánto tiempo están dispuestas a esperar las personas antes de vengarse. Los resultados mostraron que el 58 % prefería hacerlo de inmediato, en lugar de aguardar una oportunidad posterior. "Nuestros hallazgos sugieren que las personas prefieren una forma de venganza impulsiva y directa en lugar de un enfoque frío, calculado y demorado", afirmó David Chester, psicólogo y coautor de la investigación, publicada en la revista Motivation Science.

En conjunto, los estudios permiten comprender por qué la venganza puede resultar tentadora: ofrece una gratificación inmediata frente al daño recibido. Sin embargo, esa satisfacción no necesariamente resuelve el malestar ni repara lo ocurrido. A veces, responder a una ofensa con otra solo prolonga una cadena de conflictos.

Con base en El Tiempo/GDA