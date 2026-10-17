¿Reconciliación en la cama o evitación? El fenómeno detrás de las parejas que discuten pero nunca dialogan

Después de una discusión de pareja, llega la reconciliación en la cama. La tensión parece desaparecer; sin embargo, los problemas que originaron la pelea siguen ahí y, cuando reaparecen, la historia se repite. Esta dinámica tiene un nombre que circula en las redes sociales y en el mundo de las citas: gluing, una palabra inglesa que remite a la idea de pegar o mantener unidas dos cosas.

El término describe los vínculos en los que la intimidad sexual se convierte en el principal sostén de la relación, incluso cuando existen conflictos emocionales que no se resuelven. El sexo puede fortalecer la conexión entre dos personas, pero también puede funcionar como una vía para evitar conversaciones incómodas. La dificultad aparece cuando la cercanía física reemplaza sistemáticamente el diálogo, la reparación de los conflictos y la construcción de acuerdos.

Durante las relaciones sexuales, el cerebro activa distintos mecanismos relacionados con el placer, la motivación y el vínculo. Entre las sustancias que participan en estos procesos se encuentran la oxitocina y la dopamina, involucradas, respectivamente, en distintas formas de conexión social y en los circuitos de recompensa. Estas respuestas pueden contribuir a generar sensaciones de bienestar, placer y cercanía. Sin embargo, no significan que la pareja haya resuelto sus diferencias ni que exista necesariamente compatibilidad emocional.

La asesora británica de citas Hayley Quinn describe el gluing como una dinámica en la que la intimidad física se convierte en la principal forma de mantener la conexión. En estos casos, el encuentro sexual puede aliviar temporalmente el malestar generado por una discusión, pero no necesariamente modifica aquello que provocó el conflicto.

La especialista en relaciones Ruchi Ruuh, radicada en Delhi, también advierte sobre la posibilidad de confundir la intensidad de la química sexual con la compatibilidad. Una relación sólida requiere otros componentes, como la comunicación, la confianza, los valores compartidos y la capacidad de construir proyectos en común. En otras palabras, sentir una fuerte atracción por alguien no garantiza que ambos puedan resolver sus diferencias o responder a las necesidades emocionales del otro.

Discusión de pareja. Foto: Archivo.

La frecuencia de las relaciones sexuales o la intensidad de la pasión no determinan, por sí solas, si un vínculo es saludable. Lo importante es observar qué lugar ocupa la intimidad en la dinámica de la pareja. Hay algunas señales que pueden indicar que el sexo está funcionando como una forma de evitar los problemas:



Las reconciliaciones ocurren en la cama, pero nunca se habla de lo que pasó. Después de cada discusión, el encuentro sexual devuelve momentáneamente la tranquilidad. Sin embargo, no hay una conversación sobre las causas del desacuerdo, las necesidades de cada uno o los cambios que serían necesarios para evitar que se repita. La pasión parece ser la única razón para seguir juntos. Aunque existen resentimientos, diferencias importantes o insatisfacción emocional, la química sexual hace que resulte difícil imaginar una separación. El placer y la cercanía pueden tener tanto peso que los problemas del vínculo quedan relegados. La relación parece tambalear cuando disminuyen los encuentros sexuales. Si la conexión se debilita cuando no hay intimidad física, puede ser útil preguntarse qué otros espacios de cercanía existen. Compartir actividades, conversar, apoyarse en momentos difíciles y disfrutar de la compañía del otro también son formas de construir un vínculo.

Estas señales no constituyen un diagnóstico ni demuestran, por sí mismas, que exista manipulación. Pueden reflejar una forma de afrontar los conflictos que la pareja ha incorporado sin advertirlo. Lo relevante es reconocer si esa dinámica permite resolver los problemas o si contribuye a mantenerlos.

La psicoterapeuta india Namrata Jain señala que, en las relaciones consolidadas, la intimidad física puede reforzar el afecto y ayudar a atravesar momentos difíciles. Sin embargo, cuando se convierte en un recurso para mantener una dinámica deteriorada, deja de ser suficiente para sostener el vínculo.

¿Qué hacer si el sexo se convirtió en la única forma de reconciliación? El primer paso es identificar el patrón sin culpabilizar a ninguna de las partes. La intimidad puede aliviar la tensión y facilitar el acercamiento, pero no sustituye las conversaciones necesarias para reparar el vínculo.

Puede ayudar elegir un momento tranquilo para hablar de lo que ocurrió, expresar cómo se sintió cada uno y plantear qué necesita para que la situación no se repita. También es importante escuchar sin descalificar, reconocer la propia responsabilidad cuando corresponda y acordar cambios concretos. Además, conviene recuperar espacios compartidos que no estén centrados en el sexo: salir juntos, conversar sobre el día, realizar actividades de interés común o simplemente disfrutar de la compañía mutua.

Si las discusiones se repiten sin llegar a acuerdos, existe un malestar persistente o resulta imposible conversar sin que el conflicto escale, la terapia de pareja puede ofrecer herramientas para mejorar la comunicación. Si hay miedo, coerción, control o violencia, la prioridad debe ser la seguridad y la búsqueda de apoyo adecuado.

La pasión no es enemiga de una relación saludable. Puede ser una fuente de disfrute, conexión y afecto. Pero, para que una pareja se sostenga en el tiempo, también necesita diálogo, confianza y capacidad de afrontar aquello que incomoda. Si después de cada reconciliación los mismos problemas vuelven a aparecer, quizá no falte intimidad, sino una conversación.