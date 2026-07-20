Qué significa sentir un nudo en la garganta, según una psicóloga especializada en trauma y neurociencia

La sensación de tener un nudo en la garganta, presión en el pecho o tensión muscular puede ser mucho más que una molestia pasajera. Según la psicóloga Gemma Despierto, especializada en trauma, neuropsicología y neurociencia aplicada, estas manifestaciones físicas suelen reflejar procesos emocionales que el organismo intenta comunicar.

En su libro El porqué del nudo en la garganta, la especialista plantea que reconocer y regular las emociones, en lugar de reprimirlas, es fundamental para el bienestar psicológico.

Las emociones también hablan a través del cuerpo

Despierto explica que el cuerpo utiliza diferentes señales físicas para expresar aquello que sucede a nivel emocional. A su entender, durante años se instaló la idea de que sentir determinadas emociones era una muestra de debilidad o de falta de control, cuando en realidad todas cumplen una función adaptativa.

"Las emociones son la brújula que nos orienta cuando algo dentro de nosotros pierde el equilibrio. Son señales de necesidad y de cuidado", sostiene la especialista, quien advierte que ignorarlas solo contribuye a intensificar el desequilibrio.

Mujer angustiada en su habitación. Foto: Freepik.

Qué puede pasar cuando se reprimen las emociones

La psicóloga señala que ocultar o evitar las emociones puede favorecer la aparición de diferentes manifestaciones físicas y psicológicas, como pensamientos repetitivos, anticipación constante de problemas, ansiedad, tensión muscular o un estado permanente de alerta.

Además, sostiene que esta represión también puede afectar las relaciones personales. Al no reconocer ni expresar lo que se siente, la carga emocional se acumula y puede dificultar la comunicación y la convivencia.

Según Despierto, cuerpo y emociones forman parte de un mismo sistema, por lo que desatender esas señales puede tener consecuencias sobre la salud mental.

El origen del nudo en la garganta

Uno de los ejemplos más frecuentes de esa conexión entre el cuerpo y las emociones es el nudo en la garganta. La autora explica que suele aparecer en situaciones de miedo, frustración o estrés, cuando el sistema nervioso provoca cambios fisiológicos que generan la contracción de esa zona.

Para la especialista, intentar eliminar esa sensación sin comprender qué la originó puede hacer desaparecer el síntoma, pero no el conflicto emocional que lo desencadenó. En ese sentido, considera que el nudo en la garganta es una manifestación de la necesidad de contener una emoción.

La importancia de validar las emociones desde la infancia

En su libro, Despierto también reflexiona sobre la educación emocional. Señala que frases habituales como "no llores" o "no hagas un espectáculo", aunque muchas veces se digan con buena intención, pueden transmitir la idea de que sentir determinadas emociones es incorrecto.

Por eso, defiende la importancia de enseñar tanto a niños como a adultos a reconocer y validar lo que sienten. A su juicio, regular las emociones no significa dejar de experimentarlas, sino aprender a comprenderlas y gestionarlas de manera saludable.

La especialista concluye que el primer paso es aprender a escucharse sin juzgarse y prestar atención a las señales que envía el cuerpo, ya que pueden ofrecer información valiosa sobre el estado emocional.

En base a El Tiempo/GDA