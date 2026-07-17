La regla de oro de la filosofía estóica para gobernar las emociones y dejar de buscar la aprobación externa

La relación que una persona mantiene consigo misma fue una de las grandes preocupaciones de la filosofía estoica. Mucho antes de que existiera el concepto moderno de autoestima, el filósofo romano Séneca defendía que aprender a ser "amigo de uno mismo" era una condición necesaria para vivir con equilibrio y relacionarse mejor con los demás.

Su conocida afirmación —"Cuando uno es amigo de sí mismo, lo es también de todo el mundo"— resume una idea que continúa despertando interés: el bienestar personal no sería un acto de egoísmo, sino el punto de partida para construir vínculos más sanos.

En sus Epístolas morales a Lucilio, Séneca sostiene que una persona debe aprender a tratarse con la misma honestidad, comprensión y exigencia que ofrecería a un buen amigo. Para el pensador, esta actitud no implica complacerse ni ignorar los propios errores. Por el contrario, supone desarrollar un ejercicio constante de autoconocimiento, reflexión y autocontrol.

Desde esta perspectiva, lo que hoy suele entenderse como autoestima guarda relación con la capacidad de gobernar las propias emociones y actuar de forma coherente con los propios valores.

Mujer sintiéndose fuerte. Foto: Freepik.

Los estoicos consideraban que muchas de las circunstancias externas escapan al control de las personas. Por eso proponían fortalecer aquello que sí depende de cada uno: la manera de interpretar los acontecimientos y responder a ellos. Según esta filosofía, desarrollar una buena relación con uno mismo puede ayudar a:



Depender menos de la aprobación de los demás;

Afrontar con mayor serenidad las dificultades;

Fortalecer el autocontrol emocional;

Actuar con mayor integridad en los vínculos personales.

Lejos de promover una visión individualista, Séneca sostenía que el crecimiento personal repercute positivamente en la comunidad. Una persona que no necesita validación constante, explicaba, puede relacionarse con mayor libertad, empatía y generosidad, ya que sus acciones dejan de estar guiadas por el miedo al rechazo o por la búsqueda permanente de reconocimiento.

En ese sentido, la "autoamistad" no representa un fin en sí mismo, sino una herramienta para construir relaciones más equilibradas y una vida con mayor estabilidad emocional.

Aunque fue formulada hace casi dos mil años, la propuesta de Séneca continúa siendo objeto de reflexión por su cercanía con conceptos actuales como el autoconocimiento, la regulación emocional y la resiliencia.

Su mensaje central invita a mirar el bienestar desde una perspectiva diferente: aprender a estar en paz con uno mismo no significa aislarse de los demás, sino construir una base más sólida para enfrentar los desafíos cotidianos y establecer vínculos más saludables.

Con base en La Nación/GDA