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Qué revela la psicología sobre las personas que todavía escriben la lista del supermercado en papel

Aunque las aplicaciones ganan terreno, escribir la lista de compras a mano sigue siendo un hábito asociado a una mejor organización, concentración y planificación, según especialistas.

El País
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16/07/2026, 20:30
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Lista de supermercado. Imagen creada con IA
Lista de supermercado. Imagen creada con IA

En tiempos en que las aplicaciones y el celular parecen haber reemplazado al papel para casi todas las tareas cotidianas, muchas personas siguen haciendo la lista del supermercado a mano. Lejos de tratarse de una costumbre anticuada, especialistas en comportamiento y memoria sostienen que este hábito puede aportar beneficios para la organización y la planificación.

Diversas investigaciones indican que escribir en papel activa procesos cognitivos diferentes a los que intervienen cuando se utilizan herramientas digitales.

El cerebro también transforma las heridas en crecimiento, resiliencia y autoconocimiento

Al redactar una lista manualmente, el cerebro procesa la información con mayor profundidad, lo que favorece la memoria y ayuda a establecer prioridades antes de hacer las compras.

Según los especialistas, quienes prefieren este método suelen buscar una mayor organización. El papel funciona como una herramienta para ordenar ideas y planificar con anticipación, reduciendo las decisiones impulsivas una vez que llegan al supermercado.

Otro aspecto que destacan los expertos es el valor del soporte físico. A diferencia del celular, donde las notificaciones y otros estímulos pueden interrumpir constantemente la atención, escribir a mano permite concentrarse mejor en la tarea y disminuir las distracciones.

Además, trasladar las necesidades a una hoja de papel reduce la carga mental de intentar recordar todo. En lugar de depender exclusivamente de la memoria, la lista se convierte en un recurso externo que ayuda a mantener el foco y evitar olvidos o compras innecesarias.

Supermercado. Foto: Pixabay
Supermercado. Foto: Pixabay

Los especialistas aclaran que esta costumbre no debe interpretarse como un rasgo obsesivo, sino como una estrategia práctica para gestionar mejor la información cotidiana y disminuir el "ruido mental" que genera la acumulación de tareas.

Aunque las herramientas digitales ofrecen rapidez e inmediatez, la escritura manual continúa siendo una alternativa eficaz para organizar las compras. Para la psicología, este sencillo hábito favorece la concentración, la planificación y un consumo más consciente, al ayudar a mantener el objetivo inicial sin dejarse llevar por impulsos o distracciones.

En base a La Nación/GDA

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