Tony Robbins: por qué la mente se enfoca en lo negativo y cómo la gratitud puede ayudar a cambiar esa mirada

El conferencista y especialista en crecimiento personal Tony Robbins sostiene que gran parte del sufrimiento tiene origen en el modo en que las personas enfocan su atención.

Según explicó en una de sus charlas, la mente humana tiende naturalmente a identificar aquello que está mal, lo que puede reforzar emociones negativas cuando el foco permanece puesto únicamente en uno mismo.

"Solo hay una razón por la que sufrís. Estás enfocado en vos mismo. El enfoque en uno mismo crea sufrimiento", afirmó. En ese sentido, señaló que el ego forma parte de la naturaleza humana, pero advirtió que permanecer atrapado en esa forma de pensar puede profundizar el malestar.

"La naturaleza de la mente humana define lo que está mal. Y todos somos egoístas a veces, pero si te quedás en el egoísmo, sufrís", agregó.

Joven triste con la tablet en la mano Imagen creada por Chat GPT

La gratitud como herramienta

Para Robbins, una de las formas más rápidas de romper ese círculo es practicar la gratitud. Según explicó, ambos estados son incompatibles.

"No podés sufrir y ser agradecido. No podés ser agradecido y sufrir al mismo tiempo", aseguró, al describir la gratitud como una herramienta simple y accesible para cambiar el estado emocional.

Desde su perspectiva, el cambio no depende de las circunstancias externas, sino de una decisión consciente sobre dónde poner la atención. "La única manera de sentir gratitud es salir de vos mismo y notar la gracia en tu vida y en los demás", explicó.

Cambiar el foco

El especialista también propuso un ejercicio para modificar la forma de enfrentar la vida: sustituir las expectativas por la gratitud.

"¿Querés una vida diferente ahora mismo? ¿Querés transformar tu alegría ahora mismo? Cambiá tus expectativas por gratitud y tendrás una vida completamente nueva", concluyó.

En base a La Nación/GDA