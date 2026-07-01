Qué significa el proverbio “quien camina solo llega más rápido, pero quien camina acompañado llega más lejos”

El proverbio “quien camina solo llega más rápido, pero quien camina acompañado llega más lejos” no pierde vigencia en el mundo actual, donde la inmediatez parece prevalecer como principio en las sociedades modernas. Esta frase se atribuye ampliamente a las tradiciones árabes y africanas, aunque su origen preciso se desconoce, y plantea una tensión entre dos enfoques: la búsqueda de resultados inmediatos frente a la construcción de logros duraderos.

Es muy probable que alguna variación de este refrán se utilice en espacios de trabajo que buscan la colaboración entre pares para afrontar proyectos mediante el espíritu cooperativo para obtener mejores resultados.

Un ejemplo reciente y notorio del uso de esta frase lo dio el senador estadounidense Cory Booker, quien, en 2019 y en busca de promover la unidad dentro del Partido Demócrata, compartió su interpretación del proverbio: “Si quieres ir rápido, ve solo; pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Esa es mi principal lección: confiar en las personas”.

Cuál es el significado del proverbio

El significado de la frase apunta a una idea central: la autonomía puede ofrecer rapidez y eficiencia en el corto plazo, pero la cooperación permite alcanzar metas más ambiciosas y sostenibles. Actuar en soledad facilita la toma de decisiones y la ejecución inmediata, aunque también puede limitar el crecimiento a largo plazo.

En cambio, avanzar acompañado implica compartir conocimientos, apoyarse en otros y sostener el esfuerzo en el tiempo, elementos clave para proyectos complejos o de gran escala.

A lo largo de la historia, la idea de que el esfuerzo colectivo supera al individual ha sido retomada en distintos ámbitos. Desde el deporte hasta la política y las empresas, el trabajo en equipo aparece como un factor determinante para alcanzar objetivos de largo plazo. En ese sentido, el proverbio no solo funciona como una reflexión filosófica, sino también como una guía práctica para la toma de decisiones.

Miembros de un equipo de trabajo cooperando para obtener resultados en un proyecto. Foto: Canva.

Posibles orígenes de la frase, según académicos

A pesar de que suele atribuirse a la tradición árabe, distintas investigaciones ponen en duda un origen claro y único. Según un análisis de NPR, especialistas coinciden en que no existe evidencia concluyente sobre su procedencia.

“Nunca he podido encontrar el origen del proverbio”, señaló Imani Owens, profesora de literatura y cultura afro estadounidense en la Universidad de Pittsburgh, en 2016.

En la misma línea, Johnnetta Cole, directora del Museo Nacional de Arte Africano en Washintgon D.C., sostiene que la frase podría tener raíces en el continente africano, aunque sin poder vincularla a una cultura específica.

“Es mejor cuando se puede decir de qué país o de qué pueblo proviene un proverbio, pero en este caso no es posible”, afirma.

Independientemente de su origen, el proverbio sí refleja el espíritu de algunas culturas africanas, según señalan académicos.

“La perspectiva africanista está más orientada a la comunidad, a la colaboración. Tiene menos que ver con lo que podemos hacer de forma individual”, afirmó Neal Lester, profesor de humanidades en la Universidad Estatal de Arizona y especialista en estudios literarios afro estadounidenses.

Neal Lester, profesor de humanidades en la Universidad Estatal de Arizona, afirma que el proverbio se alinea con la perspectiva de algunas culturas africanas. Foto: Arizona State University.

“La esencia del proverbio remite a una visión que cuestiona al individualismo occidental”, agregó.