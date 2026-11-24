Un abrazo puede ser una forma espontánea de expresar afecto, confianza o amistad. Sin embargo, no todas las personas lo viven de la misma manera. Mientras algunas encuentran en ese gesto una muestra reconfortante de cercanía, otras sienten incomodidad cuando alguien invade su espacio personal. Y eso no significa necesariamente que sean frías, distantes o poco afectuosas.

La psicóloga Leticia Martín abordó este tema en el portal especializado Cuerpomente. Según explicó, una de las posibles razones por las que alguien evita los abrazos es una mayor sensibilidad a los estímulos físicos. Aunque para muchas personas el contacto corporal resulta agradable, para otras puede convertirse en una experiencia incómoda.

Un abrazo puede parecer un gesto sencillo, pero desde el punto de vista sensorial implica recibir varios estímulos al mismo tiempo. Martín señala que intervienen la presión del cuerpo, el calor, los olores, la proximidad, el movimiento y hasta el tiempo que dura el contacto.

Esa combinación puede resultar abrumadora para algunas personas, que prefieren mantener cierta distancia física. Por eso, la especialista advierte que no conviene interpretar automáticamente el rechazo a los abrazos como una señal de antipatía. Tampoco significa que quienes evitan ese tipo de contacto no necesiten afecto. Pueden disfrutar de otras formas de expresar y recibir cariño, como conversar, compartir actividades o pasar tiempo con sus seres queridos.

"El afecto no tiene un único lenguaje y pretender que todas las personas lo expresen o lo reciban de la misma manera puede llevarnos a interpretar erróneamente sus emociones", sostuvo Martín. En ese sentido, comprender las preferencias de quienes nos rodean permite evitar juicios y reconocer que no todos manifiestan la cercanía del mismo modo.

Personas abrazándose. Foto: Freepik.

La relación con el contacto físico también puede estar vinculada con las experiencias personales y la manera en que se expresaba el cariño durante la infancia. Según la psicóloga, las costumbres familiares y el contexto en el que una persona creció pueden influir en cómo interpreta los abrazos en la adultez.

Si en el hogar no era habitual demostrar afecto mediante el contacto corporal, es posible que alguien haya crecido poco familiarizado con ese tipo de gestos y que, con el paso del tiempo, prefiera evitarlos. Por eso, Martín plantea que es importante no sacar conclusiones apresuradas sobre quienes no disfrutan de los abrazos. En lugar de asumir que existe falta de cariño o de interés por los demás, conviene considerar la historia y las preferencias de cada persona.

Respetar esos límites también es una forma de demostrar afecto. Un abrazo puede ser significativo para quien lo recibe con agrado, pero no debería imponerse como una demostración obligatoria de cercanía.

Con base en El Tiempo/GDA