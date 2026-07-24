¿Por qué el tiempo parece pasar más rápido con la edad? La ciencia explica cómo cambia nuestra percepción

A muchas personas les ocurre lo mismo: llega fin de año o la fecha de nuestro cumpleaños y la sensación es que los últimos meses pasaron en un instante. Aunque parezca una simple impresión, la ciencia ofrece varias explicaciones sobre por qué el tiempo parece acelerarse a medida que envejecemos.

Lejos de tratarse de un cambio real en el paso de las horas, el fenómeno está relacionado con la forma en que el cerebro procesa, almacena y recuerda las experiencias.

El divulgador especializado en longevidad David Céspedes explica que esta percepción tiene un origen neurológico. Según señala, durante la infancia el cerebro está expuesto constantemente a situaciones nuevas, por lo que presta más atención a lo que sucede y genera recuerdos más detallados.

Un cerebro que registra menos novedades

"¿Por qué a medida que cumples años sientes que el tiempo pasa más rápido? No, no es tu imaginación, es tu cerebro", afirma Céspedes.

Aprender a leer, comenzar una nueva etapa escolar o descubrir actividades desconocidas obliga al cerebro a procesar una gran cantidad de información. Como consecuencia, esos períodos suelen percibirse como más largos cuando se recuerdan.

Abuelos mirando por la ventana Magnific

En la adultez ocurre lo contrario. Las rutinas se repiten con frecuencia: los mismos recorridos, horarios y actividades hacen que el cerebro necesite dedicar menos recursos para interpretar lo que ocurre.

"Tu cerebro no necesita prestar atención, ya sabe lo que viene. ¿Qué hace? Deja de grabar y pasa a simplificar la experiencia", explica el especialista.

Diversas investigaciones sobre memoria y percepción del tiempo respaldan esta idea. Los estudios muestran que un período suele parecer más largo cuando está lleno de acontecimientos memorables. En cambio, si existen pocos recuerdos diferenciados, el cerebro reconstruye ese tramo de la vida como si hubiera transcurrido con mayor rapidez.

El papel de la memoria

La psicología también destaca la importancia de los llamados "hitos temporales". Cambios de trabajo, viajes, mudanzas, nuevos proyectos o relaciones personales ayudan a dividir la vida en etapas claramente identificables.

Cuando predominan los días muy similares entre sí, esos puntos de referencia disminuyen y, al mirar hacia atrás, los meses parecen mezclarse unos con otros.

A esto se suma la llamada teoría de la proporción temporal. Desde esta perspectiva, un año representa una parte muy importante de la vida para un niño pequeño, mientras que para un adulto constituye una fracción mucho menor de toda su experiencia acumulada. Esa diferencia también influye en la percepción subjetiva del tiempo.

El cerebro también cambia con la edad

Algunas investigaciones apuntan además a que el envejecimiento modifica la forma en que el cerebro procesa la información visual.

El neurofisiólogo Adrian Bejan plantea que, con el paso de los años, el cerebro procesa menos imágenes por unidad de tiempo. Esta hipótesis podría contribuir a explicar por qué la sensación de que el tiempo se acelera aumenta con la edad, aunque continúa siendo objeto de investigación.

La importancia de vivir experiencias nuevas

Más allá del envejecimiento, los especialistas coinciden en que incorporar actividades diferentes puede beneficiar tanto la memoria como el bienestar emocional.

Una investigación de la Universidad de Toronto encontró que realizar experiencias nuevas, incluso sencillas, favorece la formación de recuerdos, fortalece las funciones cognitivas y modifica la forma en que percibimos el paso del tiempo.

Como resume David Céspedes: "La ciencia lo tiene claro: no percibes el tiempo por lo que pasa, sino por lo que recuerdas."

En base a El Tiempo/GDA