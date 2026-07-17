La curiosidad es salud: por qué las personas que siguen aprendiendo logran ser más felices
Un catedrático explica cómo influye la curiosidad genuina en el cerebro para combatir la rutina y la apatía cotidiana.
Cuando se habla de felicidad y bienestar, es común pensar en factores como el éxito profesional, la estabilidad económica o el reconocimiento social. Sin embargo, para Arthur Brooks, profesor de Harvard y uno de los principales especialistas en el estudio científico de la felicidad, existe un hábito mucho más determinante para alcanzar una vida plena: nunca dejar de aprender.
Según el académico, las personas que reportan mayores niveles de satisfacción personal comparten una característica en común: mantienen una actitud constante de aprendizaje impulsada por la curiosidad, y no por la obligación.
La curiosidad, una de las claves de la felicidad
En distintas intervenciones públicas y a través de sus plataformas digitales, Brooks sostiene que el aprendizaje continuo no debe asociarse únicamente con la educación formal o las exigencias laborales.
Por el contrario, explica que el verdadero motor de este hábito es la curiosidad por comprender el mundo, descubrir nuevas ideas y ampliar el conocimiento.
En palabras del especialista, "las personas más felices son las que nunca dejan de aprender; lo hacen no por obligación, sino por curiosidad". Para Brooks, ese interés genuino funciona como un potente impulsor del bienestar emocional.
Por qué aprender mejora la salud mental
El profesor de Harvard sostiene que el interés es una de las emociones más importantes para la salud mental. Cuando una persona alimenta su curiosidad mediante la lectura, la exploración de nuevos temas o el descubrimiento de conocimientos desconocidos, activa procesos psicológicos que ayudan a romper la rutina y combatir la apatía.
Ese recorrido, que va desde la curiosidad hasta la comprensión, genera una sensación de entusiasmo que favorece emociones positivas y fortalece la percepción de felicidad a largo plazo.
No hace falta estudiar una carrera para seguir aprendiendo
Brooks aclara que desarrollar el hábito del aprendizaje permanente no implica volver a la universidad ni obtener nuevos títulos. Lo verdaderamente importante es mantener una actitud abierta hacia el conocimiento y dedicar tiempo a actividades que estimulen la mente.
Entre ellas menciona:
- Leer libros.
- Escuchar podcasts.
- Aprender nuevas habilidades.
- Explorar temas desconocidos.
- Conocer lugares diferentes.
- Desarrollar nuevos intereses personales.
Todas estas experiencias ayudan a conservar la capacidad de asombro y evitan que la vida cotidiana se vuelva repetitiva y predecible.
El aprendizaje como herramienta de crecimiento personal
Desde la perspectiva del especialista, el aprendizaje continuo no debería verse únicamente como una estrategia para progresar profesionalmente. También constituye una práctica que fortalece el crecimiento personal, mantiene activo el cerebro y favorece el equilibrio emocional. Cultivar la curiosidad permite ampliar la mirada sobre el mundo, desarrollar nuevas capacidades y enfrentar los cambios con una actitud más flexible.
Aprender también fortalece la resiliencia
Para Arthur Brooks, mantener vivo el deseo de aprender ayuda a desarrollar una mayor resiliencia, es decir, la capacidad de adaptarse y recuperarse frente a las dificultades. Al incorporar nuevas experiencias, conocimientos y perspectivas, las personas cuentan con más herramientas para afrontar los desafíos cotidianos y responder de manera más positiva ante la incertidumbre.
La felicidad también se construye aprendiendo
El planteo del profesor de Harvard propone cambiar la forma en que suele entenderse el éxito y el bienestar. En lugar de depender exclusivamente de logros materiales o profesionales, la felicidad también puede construirse a partir de un hábito sencillo: mantener viva la curiosidad, seguir aprendiendo y alimentar el interés por descubrir cosas nuevas a lo largo de toda la vida.
Desde esta perspectiva, el aprendizaje permanente se convierte en una de las herramientas más valiosas para cuidar la salud mental, favorecer el bienestar emocional y alcanzar una mayor satisfacción personal.
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