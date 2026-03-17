Por qué Aristóteles decía que callar te hace más inteligente: el secreto del filósofo griego para liderar

En tiempos en que las opiniones circulan de forma inmediata —especialmente en redes sociales— vuelve a tomar fuerza una reflexión asociada al filósofo griego Aristóteles: “el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice”. Más que una simple cita antigua, esta idea suele interpretarse como una invitación a reflexionar sobre la responsabilidad que implica hablar y sobre el peso que pueden tener las palabras en la convivencia social.

La frase suele vincularse con la noción de phronesis, un concepto central en la ética aristotélica que puede traducirse como prudencia o sabiduría práctica. Según esta perspectiva, no basta con que una afirmación sea verdadera: también debe evaluarse si es oportuna, necesaria y adecuada para el contexto.

Bajo este enfoque, la sabiduría implica dos dimensiones complementarias. Por un lado, la discreción al expresarse frente a los demás; por otro, la coherencia interna que obliga a examinar cada idea antes de comunicarla. Controlar el impulso de decir todo lo que se piensa no implica ocultar la verdad, sino ejercer un uso consciente del lenguaje. En ese sentido, reflexionar antes de hablar puede interpretarse como una forma de libertad frente a reacciones impulsivas.

Estatua de Aristóteles. Foto: Wikimedia Commons.

Un pensador clave de la filosofía occidental

Nacido en el año 384 a. C. en Estagira, Aristóteles fue uno de los pensadores más influyentes de la antigüedad. Discípulo de Platón, desarrolló un enfoque filosófico más orientado a la observación del mundo concreto y al análisis lógico de las causas. Su amplitud de intereses lo convirtió en un auténtico polímata: escribió sobre disciplinas tan diversas como biología, política, ética, lógica y metafísica.

Entre los episodios más conocidos de su vida se encuentra su papel como tutor de Alejandro Magno, a quien educó por encargo del rey Filipo II de Macedonia. Durante ese período fomentó en el joven príncipe el interés por el conocimiento, la ciencia y la cultura. Más tarde regresó a Atenas, donde fundó el Liceo de Atenas. Allí desarrolló la llamada escuela peripatética, cuyos miembros debatían y enseñaban mientras caminaban por los jardines del centro de estudios.

Hombre pensando. Foto de cookie_studio en Freepik

Aunque algunos investigadores señalan que la frase exacta atribuida al filósofo podría no aparecer literalmente en sus obras, su contenido refleja bien la ética de moderación que defendía. Esta idea invita a considerar el impacto que pueden tener las palabras en los demás, propone evaluar las consecuencias antes de emitir juicios o críticas, sugiere que la prudencia es parte esencial del pensamiento racional y plantea que la reflexión previa es clave para una convivencia respetuosa.

A pesar del paso de más de dos mil años, el legado filosófico de Aristóteles sigue influyendo en el pensamiento occidental. La idea de pensar cuidadosamente antes de hablar continúa siendo, para muchos, una regla básica de prudencia y diálogo en cualquier época.

Con base en El Tiempo/GDA