Es una situación que puede aparecer en distintos ámbitos de la vida cotidiana: un compañero de trabajo que reacciona mal cuando le indican cómo hacer una tarea, alguien que se molesta cuando su jefe le da instrucciones o una persona que rechaza un consejo aunque pueda resultarle útil.

¿Por qué algunas personas no soportan que les digan qué hacer? Aunque muchas veces esta reacción se atribuye al estrés cotidiano, la psicología tiene una explicación vinculada con la necesidad de autonomía y de sentir que uno es dueño de sus propias decisiones.

Los expertos relacionan este comportamiento con la reactancia psicológica, un concepto formulado en la década de 1960 por el psicólogo Jack Brehm. Se trata de una respuesta emocional y cognitiva que aparece cuando una persona percibe que su libertad de elección está amenazada.

Al recibir una orden, una regla estricta o un consejo que no solicitó, puede sentir que alguien intenta controlar su espacio o decidir por ella. Esto puede generar molestia, frustración o incluso el impulso inmediato de hacer lo contrario de lo que le piden.

En este sentido, la teoría de la autodeterminación plantea que las personas tienen una necesidad básica de sentirse dueñas de sus decisiones y de su propia vida. Por eso, cuando perciben que alguien intenta limitar esa autonomía, pueden reaccionar de manera defensiva.

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El peso de las experiencias pasadas y la forma de dar indicaciones

Las experiencias personales también pueden influir en esta respuesta. Según los expertos, haber crecido en entornos con figuras de autoridad muy rígidas, castigos desproporcionados o experiencias tempranas de manipulación puede dejar una alerta activa ante cualquier intento de imposición.

Sin embargo, no siempre es el contenido del mensaje lo que genera rechazo, sino la manera en que se transmite. Las órdenes expresadas en tonos condescendientes, arrogantes o impositivos, y aquellas que carecen de empatía, pueden activar una reacción negativa de inmediato.

Así, una misma indicación puede provocar respuestas diferentes según cómo se formule y cómo la interprete quien la recibe. La sensación de que otra persona intenta decidir por uno puede ser suficiente para despertar resistencia, incluso cuando lo que se está pidiendo forma parte de las responsabilidades habituales.

En base a El Comercio/GDA