Las pesadillas ocasionales forman parte de las experiencias de sueño de muchas personas.

Sin embargo, cuando los sueños perturbadores se repiten con frecuencia, provocan despertares y afectan el descanso, pueden convertirse en un problema que merece atención.

La Clínica Mayo describe el trastorno de pesadillas como una parasomnia que se caracteriza por la aparición recurrente de sueños perturbadores. Estos episodios suelen producirse durante la fase REM del sueño, generalmente en la segunda mitad de la noche, cuando aumenta la actividad cerebral.

Hombre se despierta tras una pesadilla Foto: Freepik

A diferencia de otros sueños, las pesadillas pueden provocar despertares acompañados de recuerdos vívidos de lo ocurrido. También pueden generar sudoración, palpitaciones y emociones intensas, como miedo o angustia.

Cuando se presentan de manera recurrente, sus consecuencias pueden extenderse más allá de la noche. Entre ellas se encuentran el miedo a irse a dormir, la ansiedad persistente y las dificultades para desenvolverse en el trabajo, los estudios y las relaciones sociales.

¿Qué factores pueden provocar pesadillas frecuentes?

Existen distintos factores que pueden favorecer la aparición de pesadillas recurrentes. Según la Clínica Mayo, entre ellos se encuentran el estrés y la ansiedad, las preocupaciones cotidianas, los problemas familiares o laborales y los cambios importantes en la vida.

También pueden influir las experiencias traumáticas, la falta de sueño y los horarios irregulares. A estos factores se suman el consumo excesivo de alcohol, determinadas sustancias y algunos medicamentos.

Por lo tanto, las pesadillas frecuentes no necesariamente responden a una única causa. Identificar qué factores pueden estar interviniendo es parte del proceso de evaluación.

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¿Cómo se diagnostica el trastorno de pesadillas?

El diagnóstico se basa en la evaluación de los síntomas, la frecuencia de los episodios y el impacto que tienen sobre la vida cotidiana.

Durante la consulta, el profesional puede realizar una exploración física y preguntar por los antecedentes personales y los hábitos de sueño. Esta información permite conocer mejor las características del problema y determinar si es necesario realizar estudios complementarios.

En algunos casos específicos, se puede indicar una polisomnografía, un estudio que permite registrar distintos parámetros durante el sueño. Entre ellos se encuentran la actividad cerebral, la respiración, la frecuencia cardíaca y los movimientos oculares.

Cuando las pesadillas dificultan el descanso o afectan el funcionamiento diario, es importante consultar con un profesional de la salud para evaluar la situación.

En base a El Tiempo/GDA