Un equipo de científicos de Japón consiguió identificar categorías de imágenes asociadas a los sueños mediante el análisis de la actividad cerebral y el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA). El avance, publicado en la revista científica Science, aporta nuevas pistas sobre la relación entre las señales neuronales y los contenidos visuales que experimentamos mientras dormimos.

Para desarrollar la investigación, los especialistas registraron la actividad cerebral de personas durante el sueño mediante técnicas de neuroimagen. Durante las primeras fases del descanso, los participantes eran despertados para que describieran las imágenes y los elementos que habían visualizado instantes antes.

A continuación, los investigadores compararon esos relatos con los registros neuronales obtenidos durante el sueño. A partir de esa información, entrenaron algoritmos de inteligencia artificial capaces de reconocer patrones de actividad cerebral asociados con determinadas categorías visuales.

. Imagen: Magnific.

El sistema logró identificar elementos generales presentes en las experiencias oníricas, como personas, vehículos, edificios y muebles, con un nivel significativo de precisión. De esta manera, los científicos encontraron correspondencias medibles entre determinados patrones neuronales y las imágenes que los participantes describían al despertar.

Sin embargo, el descubrimiento no significa que la ciencia ya pueda reproducir los sueños como si fueran películas o reconstruir con exactitud las escenas que una persona experimenta mientras duerme. La tecnología permite reconocer categorías de imágenes vinculadas a los sueños, pero todavía no puede recuperar todos sus detalles, movimientos, situaciones o características visuales.

El hallazgo representa un avance en la comprensión de los procesos cerebrales durante el sueño y de los mecanismos mediante los cuales el cerebro procesa y almacena información. También demuestra el potencial de la inteligencia artificial aplicada a la neurociencia, un campo que busca desarrollar nuevas herramientas para estudiar la actividad neuronal y comprender mejor el funcionamiento de la mente humana.