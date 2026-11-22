The Conversation*

Antes de que nazca un bebé, muchas mujeres ya han imaginado cómo serán como madres. Quizá se ven pacientes ante el llanto desconsolado, disfrutando de la lactancia o capaces de compaginar la crianza con su vida anterior.

Pero ¿qué sucede cuando no aparece la seguridad que esperaban, cuando necesitan ayuda o cuando, junto al amor, sienten cansancio, frustración o ganas de estar solas?

A las dificultades de esta nueva etapa puede sumarse una pregunta incómoda: ¿por qué no soy la madre que creía que sería? Para entenderla, no basta con mirar lo que sucede después del nacimiento: también importa la imagen que hemos construido de nosotras mismas.

Una madre imaginada

La identidad materna no aparece completamente formada el día del parto. Se va construyendo a partir de experiencias, relaciones y expectativas, y sigue transformándose cuando comienzan los cuidados cotidianos.

Una síntesis de 36 estudios, que recoge las experiencias de más de 800 mujeres, destaca la adaptación a una nueva identidad y el desarrollo de confianza en las propias capacidades como elementos importantes de una experiencia posnatal positiva.

En España, una investigación con mujeres embarazadas y madres en distintos momentos del posparto identificó tensiones entre la identidad previa y la materna, así como necesidades de información y apoyo emocional.

Sentirse madre, por tanto, no implica descubrir de golpe una versión definitiva de una misma. También supone aprender, reajustar expectativas y encontrar un lugar para la propia identidad.

Madre abrazando a su bebé recién nacido. Foto: Canva

El ideal invisible

No todas las expectativas nacen de los deseos personales. La llamada “maternidad intensiva” describe un ideal de dedicación constante, disponibilidad emocional y enorme inversión de tiempo y recursos. A menudo se acompaña de otra exigencia: disfrutar de todo ello.

Las redes sociales pueden reforzar este modelo al facilitar comparaciones con fragmentos cuidadosamente seleccionados de otras vidas. Una jornada de sueño interrumpido, dudas y tareas pendientes puede parecer insuficiente frente a imágenes de familias siempre felices. Una revisión sobre comparación social y bienestar materno encontró que estas comparaciones con ideales de maternidad intensiva se asociaban con peor bienestar.

Eso no significa que las redes sean siempre perjudiciales, ya que también pueden ofrecer compañía e información. El problema aparece cuando una aspiración se convierte en obligación: dejamos de pensar “me gustaría hacerlo así” para concluir “si no lo consigo, estoy fallando”.

Cuando aparece la culpa

Imaginemos a una mujer que esperaba disfrutar de la lactancia, pero encuentra dificultades. Puede pensar “amamantar está siendo distinto de lo que imaginaba” o interpretar “no soy una buena madre”. La clave no está solo en lo ocurrido, sino en el significado que atribuimos a cada experiencia.

La teoría de la discrepancia del yo distingue entre cómo nos vemos, cómo nos gustaría ser y cómo creemos que deberíamos ser. Cuando sentimos que no alcanzamos esas imágenes, pueden aparecer emociones como la decepción o la inquietud, dependiendo de cómo interpretemos esa distancia.

Madre amamanta a su bebé recién nacido. Foto: Freepik.

En una investigación sobre discrepancia materna, las madres que percibían mayor distancia entre quienes eran y quienes creían que debían ser presentaban más sentimientos de culpa y vergüenza. Se trata de una asociación, no de una prueba de causalidad.

Algo semejante ocurre con las emociones contradictorias. Querer profundamente a un bebé y necesitar descansar de sus demandas no son experiencias incompatibles. En entrevistas a madres primerizas, considerar inaceptables esos sentimientos se acompañaba de dudas, malestar y sensación de fracaso.

Más allá de las expectativas

Sería injusto explicar estas dificultades solo basándonos en las expectativas individuales de cada mujer. La falta de descanso, el reparto desigual de los cuidados o la ausencia de ayuda son condiciones reales, no errores de interpretación.

De hecho, una revisión sobre apoyo social durante el posparto encontró asociaciones positivas entre recibir apoyo y el bienestar psicológico. No basta con pedir a las madres que revisen sus ideales si sus necesidades siguen sin atenderse.

Reconocer que la maternidad puede incluir dudas y emociones contradictorias tampoco significa restar importancia al sufrimiento. Si el malestar es intenso, persistente o interfiere en la vida cotidiana, conviene buscar atención profesional.

Quizá la cuestión no sea llegar a que las mujeres sean las madres que imaginaron, sino descubrir cómo vivir la maternidad sin tener que demostrar en cada momento que se encaja en un ideal.

*Herenia Martín Hernández

Profesora de Psicología, Universidad Europea