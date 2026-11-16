No hacer la cama no siempre es sinónimo de desorden: qué dice la psicología sobre este hábito cotidiano

Hacer la cama apenas uno se levanta es una costumbre que muchas personas incorporan desde la infancia. Para algunos, es una manera de comenzar el día con orden y disciplina; para otros, no representa una prioridad frente a las actividades que tienen por delante.

Sin embargo, dejar las sábanas destendidas no necesariamente significa ser una persona desordenada. Distintas investigaciones muestran que la relación entre el entorno y el comportamiento es más compleja de lo que suele suponerse.

Un estudio realizado por Kathleen Vohs y sus colegas de la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, analizó cómo los ambientes ordenados y desordenados pueden influir en la toma de decisiones y la creatividad. Los resultados, difundidos por la Asociación para la Ciencia Psicológica (APS), indicaron que las personas que trabajaban en espacios desordenados tendían a generar propuestas más creativas, mientras que quienes permanecían en ambientes organizados mostraban una mayor inclinación por las opciones convencionales.

Tener que hacer la cama todos los días puede irritar sobremanera a algunas personas. Foto: Flickr.

Para investigar esta relación, los participantes realizaron distintas actividades en habitaciones ordenadas o desordenadas. En uno de los experimentos debían imaginar nuevos usos para pelotas de ping-pong. Quienes trabajaron en espacios desordenados propusieron ideas consideradas más creativas. En otra prueba, debían elegir entre una alternativa presentada como nueva y otra identificada como clásica. Las personas que habían permanecido en ambientes desordenados mostraron mayor preferencia por la opción novedosa.

Los espacios ordenados, por su parte, también presentaron ventajas. Los participantes que trabajaron en esas habitaciones fueron más propensos a realizar donaciones a organizaciones benéficas y a elegir una manzana en lugar de chocolate.

Los autores señalaron que estos resultados cuestionan la idea simplificada de que el desorden conduce a comportamientos negativos y el orden, necesariamente, a conductas positivas. Según plantearon, los ambientes desordenados también pueden inspirar a romper con las convenciones y generar nuevas perspectivas, mientras que los ordenados se relacionan con una mayor prudencia.

Dejar la cama destendida y la ventilación del colchón

El hábito de no hacer la cama también fue analizado desde otra perspectiva: la de la higiene y la salud. En 2006, un equipo de la Universidad de Kingston, en Inglaterra, encabezado por Stephen Pretlove, desarrolló un modelo informático para estudiar cómo influye la humedad en la supervivencia de los ácaros, organismos microscópicos que suelen encontrarse en colchones, almohadas y ropa de cama.

Estos organismos necesitan determinadas condiciones de humedad para sobrevivir y reproducirse. Por eso, los investigadores analizaron si permitir que las sábanas y el colchón se ventilen durante el día podía modificar ese entorno.

Según explicó Pretlove a ScienceAlert, dejar la cama sin hacer durante el día puede ayudar a eliminar la humedad de las sábanas y el colchón. La hipótesis es que, al mantener la cama destendida después de dormir, la humedad acumulada durante la noche puede evaporarse con mayor facilidad. En cambio, cubrir inmediatamente el colchón con las sábanas y el acolchado podría dificultar ese proceso.

Así, una costumbre que suele interpretarse como falta de organización también puede responder a otras prioridades y tener una explicación vinculada con la ventilación de la ropa de cama.

En base a La Nación/GDA