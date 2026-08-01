Levantarse a las 5 de la mañana no es saludable para la mayoría, según un psicólogo especializado en sueño

Durante los últimos años, levantarse a las cinco de la mañana se convirtió en un hábito asociado al éxito y la productividad.

Sin embargo, el psicólogo Alfredo Rodríguez, especialista en sueño y bienestar laboral, asegura que esa práctica tiene escaso respaldo científico para la mayoría de las personas y que, en algunos casos, puede resultar perjudicial para la salud.

En una entrevista con La Vanguardia, el autor del libro Dormir para vivir. La ciencia del descanso en la era del cansancio explicó que esta tendencia, impulsada por libros de superación personal, responde a la idea de "ganarle horas al día" sacrificando tiempo de sueño.

Hombre desperezándose en la cama Foto: Freepik

Según Rodríguez, salvo en personas con una predisposición genética marcadamente matutina, levantarse tan temprano obliga al organismo a funcionar fuera de sus ritmos circadianos naturales. Para ilustrarlo, compara esa decisión con "vender el auto para comprar gasolina": se obtiene un beneficio inmediato, pero a costa de un recurso esencial.

Las consecuencias de dormir menos

El especialista advierte que reducir las horas de descanso afecta distintas funciones del organismo. Entre ellas menciona:

- La capacidad para tomar decisiones, ya que un cerebro fatigado pierde claridad para evaluar situaciones.

- La regulación emocional, aumentando la irritabilidad.

- Las habilidades sociales, porque la falta de sueño reduce la sensibilidad frente a los estímulos de otras personas.

Además, señala que los efectos son acumulativos y que procesos importantes del organismo, como la eliminación de toxinas cerebrales que ocurre durante el sueño, no se compensan simplemente durmiendo más horas durante el fin de semana.

Qué recomienda el especialista

En lugar de fijar una hora específica para despertarse, Rodríguez aconseja priorizar hábitos que favorezcan un descanso de calidad. Entre ellos destaca:

- Mantener horarios regulares para acostarse y levantarse.

- Reducir progresivamente la exposición a la luz y evitar las pantallas antes de dormir.

- Establecer límites a la actividad laboral y al uso de dispositivos electrónicos durante la noche.

Adulto mayor con insomnio acostado en la cama. Foto: Freepik.

Para el psicólogo, dormir adecuadamente es uno de los pilares fundamentales de la salud, junto con una buena alimentación y la actividad física. En ese sentido, sostiene que el sueño no debe verse como una pérdida de tiempo, sino como una condición indispensable para el bienestar y el buen funcionamiento del organismo.

En base a El Tiempo/GDA

