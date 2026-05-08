Mayo con M de mamá: celebrar sin mandatos y reconocer la salud mental materna cada día

Regalos, fotos familiares, almuerzos de domingo, flores y bombones. Mujeres madres sonrientes, bailando mientras cocinan. Mujeres madres todopoderosas con capas de superhéroinas y yendo en múltiples direcciones para agasajar y recibir manualidades y tarjetas. Estereotipos de madres y festejos que responden a esos canones de felicidad y plenitud.

Este mes es un mes complejo y resbaladizo para las mujeres madres. Mandatos de festejos y celebraciones que muchas veces no responden a aquello que les gusta, que las alegra o que las sorprendería de forma genuina.

En este tiempo el consultorio se vio llenito de ideas originales que las harían sentir agasajadas, amadas y celebradas. Mis pacientas me regalaron una lista larga de ideas para compartirles. Además de inspirar seguro nos hace reflexionar un poquito a todas y todos.

Ser fotografiada mientras cuida o juega con sus peques. Que alguien espontáneamente le alcance un tecito, un mate o un café. Ser agasajada con una cena sin tener que poner en palabras la conciliación de esa tarea. Que alguna de las tareas de las que se encarga en la casa esté resulta, sin que sea necesario pedirlo. Recibir un regalo que le devuelve la posibilidad de ser ella por un ratito y que le recuerda con amor quién es, además de ser mamá. Un tiempo de adulta soledad.

Madre e hijo comiendo omelette Imagen creada por Chat GPT

Ser vista, reconocida y valorada - que un gesto mundano la rescate de ese lugar invisible que habita la mayoría de sus días. Que sus miles de tareas sean puestas en palabras, agradecidas, celebradas y valoradas. Que en las palabras del otro se encuentre vista y ya no invisibilizada por esa capa de superheroina que muchas veces funciona como la capa de invisibilidad de Harry Potter.

Ojalá sea un mayo con m de “miremos con atención para valorar lo que ella hace”.

Ojalá sea un mayo con m de “mencionemos lo que vemos para que no se de por obvio aquello que lleva esfuerzo mental y corporal”.

Ojalá sea un mayo con m de “mimemos a aquella persona que siempre mima a todos”.

Ojala sea un mayo con m de “muchas gracias por lo que haces”.

Ojalá sea un mayo con m de “mamá también merece ser vista, agradecida y celebrada por quien es y no solo por lo mucho que hace…”.

Cuidemos la Salud Mental Materna, porque cuidarla es cuidar la piedra angular de las sociedades que avanzan, son empáticas y sostenibles.