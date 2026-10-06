Lenguaje corporal: qué significa evitar el contacto visual en una charla, según la psicología

Hay personas que sostienen la mirada durante una conversación y otras que, mientras hablan, miran hacia un costado, bajan los ojos o recorren con la vista el espacio que las rodea. Frente a esta última conducta, es común sacar conclusiones rápidas: que están incómodas, que ocultan algo o incluso que no dicen la verdad.

Sin embargo, evitar el contacto visual no constituye por sí mismo una señal de engaño. La mirada forma parte de un sistema mucho más amplio de comunicación no verbal y puede variar según lo que una persona está pensando, sintiendo, haciendo o incluso según el contexto cultural en el que se encuentra.

Mantener la mirada fija en otra persona mientras se habla no siempre es sencillo. Cuando alguien intenta recordar información, organizar una idea o explicar algo complejo, apartar momentáneamente la vista puede ayudar a reducir la cantidad de estímulos que debe procesar al mismo tiempo.

La conversación exige realizar varias tareas simultáneas: pensar qué se quiere decir, seleccionar las palabras, organizar el discurso y, a la vez, prestar atención a las reacciones del interlocutor. En ese contexto, desviar la mirada puede ser una manera espontánea de concentrarse. No necesariamente indica incomodidad ni intención de ocultar información.

También pueden influir características personales. La timidez, la ansiedad social o simplemente una preferencia por un menor contacto visual pueden hacer que algunas personas miren menos directamente a su interlocutor.

Personas se miran. Foto: Freepik.

El contacto visual tampoco se distribuye de la misma manera durante toda una conversación. La conducta puede cambiar según si una persona está escuchando o hablando. En este sentido, las personas pueden mantener la mirada durante una mayor proporción del tiempo cuando escuchan que cuando están expresando sus propias ideas. La diferencia tiene sentido: cuando alguien habla, además de atender al interlocutor debe concentrarse en construir su propio mensaje.

Además, la mirada es solo una pieza del lenguaje corporal. Interpretar una interacción a partir de un único gesto puede llevar a conclusiones equivocadas. El lenguaje no verbal incluye muchos otros elementos: la postura, los movimientos de las manos, las expresiones faciales, la distancia que se mantiene con otra persona y las características de la voz, como el tono, el volumen y el ritmo.

Todas esas señales funcionan de manera conjunta y su significado depende del contexto. Por ejemplo, una persona puede evitar mirar a los ojos porque está intentando recordar algo, pero también porque se siente intimidada o porque ese comportamiento forma parte de sus hábitos comunicativos. Sin observar qué ocurre en el resto de la interacción, resulta difícil atribuirle un significado preciso.

Otro elemento fundamental es la cultura. Las normas sobre cuánto y cuándo mirar a los ojos varían considerablemente entre sociedades. En muchos contextos occidentales, mantener el contacto visual suele asociarse con atención, interés y sinceridad. Pero en otras culturas una mirada demasiado prolongada puede percibirse como una actitud invasiva, irrespetuosa o desafiante.

Evitar el contacto visual no demuestra que alguien esté mintiendo, del mismo modo que mirar fijamente a los ojos tampoco garantiza que una persona esté siendo sincera. La próxima vez que alguien aparte la mirada durante una conversación, puede ser más útil preguntarse qué está ocurriendo en ese momento antes de interpretar el gesto como una señal de engaño. Tal vez esté buscando una palabra, recordando algo, procesando una idea o simplemente comunicándose de una manera diferente.

Con base en La Nación/GDA