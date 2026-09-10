Laurel en un vaso con agua: qué significa el ritual que se relaciona con la prosperidad y la renovación

El laurel es una planta habitual en la cocina, pero su significado también se extiende a distintas tradiciones y creencias.

Desde hace siglos se lo relaciona con la victoria, la protección y la prosperidad, y forma parte de rituales vinculados con la renovación y el bienestar.

Una de estas prácticas consiste en colocar una hoja de laurel dentro de un vaso con agua y dejarlo en algún sector del hogar. Quienes realizan este ritual consideran que la combinación de ambos elementos puede ayudar a renovar el ambiente, atraer buenas energías y generar una sensación de bienestar.

La práctica también aparece vinculada con algunas interpretaciones del Feng Shui. En ese contexto, el laurel se relaciona con la protección y la abundancia, mientras que el agua representa la limpieza y la renovación.

Qué significa poner laurel en un vaso con agua

Dentro de esta tradición, el laurel está asociado con la prosperidad, el éxito y la protección. Su valor simbólico tiene una larga historia: en la antigüedad, las coronas elaboradas con sus hojas representaban la victoria y el reconocimiento.

El agua, por su parte, suele vincularse con la limpieza y la renovación. Por eso, para quienes siguen este tipo de rituales, colocar una hoja de laurel en un vaso con agua representa una forma sencilla de incorporar al hogar una intención relacionada con los nuevos comienzos y la abundancia.

Laurel. Foto: Picryl.

Además, cuando se utiliza una hoja fresca, esta puede desprender su aroma característico y perfumar levemente el espacio.

Cómo realizar el ritual

Preparar el vaso es sencillo y no requiere elementos especiales:

- Llenar un vaso de vidrio limpio con agua.

- Colocar una hoja de laurel dentro del recipiente.

- Ubicar el vaso en un sector de la casa que resulte significativo o visible.

- Cambiar el agua con frecuencia y reemplazar la hoja cuando comience a deteriorarse.

No existe una ubicación comprobada científicamente que determine que el ritual tenga un efecto específico. Por eso, quienes lo practican suelen elegir espacios que consideran importantes dentro de la casa.

Cada cuánto cambiar el agua

Para evitar que el agua permanezca estancada, se recomienda renovarla cada dos o tres días y mantener el vaso limpio. La hoja de laurel también debería reemplazarse cuando pierda su color, se rompa o presente signos de deterioro.

Más allá de las creencias relacionadas con las energías y el Feng Shui, el ritual puede funcionar como un pequeño hábito personal asociado con la renovación y el bienestar. Para quienes creen en su significado, cambiar el agua y la hoja también puede representar una oportunidad para marcar el comienzo de un nuevo ciclo.

En base a La Nación/GDA