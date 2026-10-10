La frase de Séneca escrita en el año 55 que anticipó el gran problema de atención en la era digital

El filósofo romano Lucio Anneo Séneca, una de las principales figuras del estoicismo, dejó una reflexión sobre el tiempo que conserva su vigencia casi 2.000 años después: “No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho”. La frase resume una de las ideas centrales de su pensamiento: muchas veces, el problema no es la duración de la vida, sino la forma en que administramos nuestros días.

Séneca vivió entre el 4 a. C. y el 65 d. C. —fecha que suele aceptarse para su muerte— y desarrolló una obra filosófica centrada en la conducta humana, la virtud y la búsqueda de una vida más consciente. Fue consejero del emperador Nerón, quien finalmente lo obligó a suicidarse tras acusarlo de participar en la conspiración de Pisón.

La célebre reflexión sobre el tiempo aparece en De brevitate vitae (Sobre la brevedad de la vida), un tratado filosófico en el que el autor examina por qué las personas sienten que la existencia es demasiado corta. La obra suele situarse alrededor del año 49 d. C., aunque su datación exacta es objeto de debate. Está dirigida a Paulino, un funcionario romano encargado del abastecimiento de grano de la ciudad.

El propósito de Séneca era persuadir a su destinatario de que se apartara de las exigencias de la vida pública para dedicar más tiempo a la reflexión y al cultivo personal. En uno de los pasajes más conocidos del tratado, escribió: “No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La vida es lo suficientemente larga y se nos dio con abundancia para la realización de las más altas empresas, si toda ella se empleara bien”.

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La filosofía de Séneca: por qué sentimos que nos falta tiempo

Desde la perspectiva del estoicismo, el tiempo constituye un recurso limitado que no puede recuperarse una vez perdido. Por eso, Séneca cuestionaba una contradicción habitual en el comportamiento humano: las personas suelen proteger sus bienes materiales con cuidado, pero no siempre prestan la misma atención al uso de su tiempo.

El filósofo sostenía que la vida ofrece oportunidades suficientes para realizar acciones valiosas, siempre que se aprovechen de manera consciente. Sin embargo, las preocupaciones innecesarias, las ambiciones y las actividades que no contribuyen al desarrollo personal pueden consumir una parte considerable de la existencia.

Esta mirada no implica que todas las ocupaciones sean perjudiciales ni que haya que renunciar a las responsabilidades cotidianas. La crítica de Séneca apunta, más bien, a la diferencia entre dedicar tiempo a actividades significativas y permanecer ocupado sin un propósito claro.

Las ocupaciones vacías: cuando estar ocupado no significa vivir mejor

En De brevitate vitae, Séneca cuestiona a los occupati: personas absorbidas por sus tareas, compromisos y preocupaciones, que terminan dejando de lado aquello que realmente importa. Para el pensador, estar ocupado todo el tiempo no equivale a aprovechar la vida.

Entre los comportamientos que pueden conducir a ese desperdicio del tiempo se encuentran:



La ambición política y social , cuando el reconocimiento externo se convierte en una prioridad que desplaza otros aspectos de la vida.

, cuando el reconocimiento externo se convierte en una prioridad que desplaza otros aspectos de la vida. La acumulación de riquezas , cuando la búsqueda de bienes materiales nunca parece suficiente y absorbe todos los esfuerzos.

, cuando la búsqueda de bienes materiales nunca parece suficiente y absorbe todos los esfuerzos. La búsqueda constante de placeres y apariencias , cuando la satisfacción inmediata o la vanidad adquieren un lugar central.

, cuando la satisfacción inmediata o la vanidad adquieren un lugar central. La procrastinación , que lleva a postergar decisiones y acciones importantes con la expectativa de disponer de mejores condiciones en el futuro.

, que lleva a postergar decisiones y acciones importantes con la expectativa de disponer de mejores condiciones en el futuro. La preocupación excesiva por el mañana, que puede impedir prestar atención a las oportunidades y necesidades del presente.

Estas ideas no plantean que la ambición, el disfrute o la planificación sean negativos por sí mismos. El problema aparece cuando se convierten en actividades absorbentes que impiden vivir de acuerdo con las propias prioridades.

Séneca y la era digital: la economía de la atención

Persona señalando la pantalla de una laptop durante una reunión. Foto: Canva.

Las reflexiones del filósofo romano adquieren una dimensión particular en la actualidad, cuando las pantallas, las redes sociales y el consumo permanente de información compiten por la atención. Como plantea un artículo de Prueba T sobre el tema, la crítica de Séneca al tiempo desperdiciado puede relacionarse con algunos hábitos propios de la era digital.

La llamada economía de la atención describe un entorno en el que numerosas plataformas y servicios buscan captar y prolongar el interés de los usuarios. Las notificaciones, la reproducción automática y los contenidos diseñados para estimular el consumo continuo pueden favorecer que una persona pase más tiempo del previsto frente a una pantalla.

En ese contexto, el planteo de Séneca invita a preguntarse cuánto del tiempo cotidiano se destina a actividades elegidas conscientemente y cuánto transcurre de manera automática. No se trata de considerar que toda actividad digital sea una pérdida de tiempo, sino de reconocer cuándo el uso de la tecnología deja de responder a una decisión personal y comienza a desplazar otras prioridades.

Procrastinación y miedo al futuro: la importancia de vivir el presente

Otro de los ejes del pensamiento de Séneca es la tendencia a posponer la vida mientras se espera un momento más favorable. El filósofo cuestionaba la costumbre de depositar las expectativas en el futuro, como si siempre hubiera tiempo disponible para hacer aquello que se considera importante.

Esta reflexión se relaciona con la procrastinación, un comportamiento que consiste en aplazar tareas o decisiones pese a que hacerlo puede tener consecuencias negativas. En ocasiones, postergar una acción responde al miedo a equivocarse, a la incertidumbre o a la dificultad de afrontar una tarea. En otras, se convierte en un hábito que alimenta la sensación de que la vida transcurre sin avanzar hacia los objetivos personales.

La propuesta estoica no supone ignorar el futuro ni abandonar la planificación. Consiste en reconocer que, aunque es necesario anticiparse a determinados acontecimientos, el único momento en el que se puede actuar es el presente.

En lugar de esperar a que desaparezcan todas las dudas o de que las circunstancias sean perfectas, la filosofía de Séneca invita a identificar qué acciones tienen sentido y a dedicarles tiempo de manera deliberada.

Su reflexión conserva así una pregunta central para la vida contemporánea: ¿estamos utilizando el tiempo para construir una vida que consideramos valiosa o simplemente llenando nuestros días de obligaciones y distracciones? La respuesta no depende de cuánto dure la existencia, sino, en buena medida, de cómo elegimos vivirla.