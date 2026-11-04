¿Hablás solo mientras hacés las tareas del hogar? La ciencia revela por qué es una excelente señal para tu cerebro

Hablar solo mientras se realizan tareas domésticas es una conducta habitual que, en ocasiones, despierta miradas extrañas o prejuicios sobre la salud mental de quienes la practican. Sin embargo, la psicología ofrece una explicación diferente: verbalizar los pensamientos durante actividades cotidianas puede ayudar a regular las emociones, mejorar la concentración y fortalecer la motivación personal. Este hábito, que muchas personas adoptan de manera espontánea mientras limpian, ordenan o recogen objetos, cumple funciones relacionadas con el funcionamiento cognitivo y emocional.

En psicología, esta conducta se conoce como lenguaje privado (private speech). Lejos de ser necesariamente una señal de soledad o de algún problema psicológico, consiste en hablar en voz alta con uno mismo para organizar las ideas y orientar las acciones. Al expresar verbalmente los pasos de una tarea, la persona puede mantener mejor la atención, reducir las distracciones y recordar qué debe hacer a continuación. De esta manera, hablar solo puede convertirse en una herramienta para sostener la concentración y facilitar el uso de la memoria de trabajo, que permite retener y manipular información durante períodos breves.

La organización de los pensamientos es otro de los beneficios que se asocian con este comportamiento. Cuando alguien debe resolver una actividad que requiere varios pasos, decir en voz alta qué necesita hacer puede facilitar la planificación y la toma de decisiones. El lenguaje funciona entonces como una guía que ayuda a ordenar las acciones y coordinar los movimientos. En las tareas domésticas, por ejemplo, verbalizar una secuencia —qué objeto guardar primero, qué superficie limpiar o qué actividad sigue— puede contribuir a evitar olvidos y a completar el trabajo de manera más organizada.

Persona lava la vajilla con su hija en la cocina. Foto: Freepik.

Este hábito también puede tener efectos sobre el bienestar emocional. Algunas personas recurren al diálogo con uno mismo para calmarse ante situaciones estresantes, recuperar la motivación o afrontar una jornada exigente. Expresar en voz alta lo que deben hacer permite poner en orden las prioridades y recuperar cierta sensación de control. Así, el lenguaje privado puede funcionar como una estrategia de autorregulación emocional, especialmente cuando las responsabilidades cotidianas generan tensión o sensación de agobio.

Por eso, hablar solo mientras se hacen las tareas del hogar no debería interpretarse automáticamente como una señal de alarma. En determinadas circunstancias, puede ser una forma espontánea de organizar la conducta, mantener la atención y gestionar las emociones. Cuando las palabras se convierten en una guía para la acción, ayudan a estructurar los pensamientos y a sostener el objetivo de una actividad. Se trata de un recurso cotidiano que puede favorecer la ejecución de distintas tareas y contribuir a manejar mejor las exigencias de la rutina.