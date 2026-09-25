Fobias: cómo se tratan estos miedos y qué es la terapia de exposición, según los expertos

Se denomina fobia a aquellos temores hacia situaciones o cosas que no son peligrosas y que la mayoría de las personas no considera molestas. Estos episodios forman parte de los trastornos de ansiedad y pueden generar una sensación de inseguridad, según MedlinePlus.

Entre las sensaciones que puede experimentar una persona con una fobia se encuentran el pánico, la taquicardia, la falta de aire, los temblores, los deseos de huir, la sudoración, los escalofríos, el dolor en el pecho, los mareos y los dolores de cabeza, de acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, España.

La mayoría de las fobias se presentan durante la infancia, la adolescencia o en la edad adulta temprana. Pueden estar relacionadas con una situación estresante, un acontecimiento traumático o la imitación de un familiar que tiene ese temor.

¿Cómo se puede superar una fobia?

Aunque las fobias puedan parecer absurdas para otras personas, pueden tener un fuerte impacto en quienes las padecen. Según Mayo Clinic, pueden provocar aislamiento social, trastornos del estado de ánimo, tensión emocional en los seres queridos y, en algunos casos, abuso de sustancias adictivas.

Entre las fobias específicas más comunes se encuentran el miedo a los animales pequeños, los insectos, volar, los espacios cerrados, la sangre y las agujas. Cada una recibe un nombre específico de acuerdo con aquello que genera el temor, explicó la doctora Katerina K. Hauner, de la Universidad Northwestern, al medio Muy Interesante.

La profesional señaló que, aunque el conocimiento sobre este tipo de temores todavía es limitado, se han realizado avances en su tratamiento mediante la terapia de exposición, una modalidad cognitivo-conductual ampliamente aceptada.

Durante la terapia de exposición, la persona se enfrenta al miedo en cuestión para reducirlo y, con el tiempo, superarlo. Por lo general, se realizan un promedio de 10 sesiones para alcanzar ese objetivo.

La psicóloga Patricia Ramírez también explicó a la revista Elle que suele recomendar a sus pacientes la desensibilización sistemática. Este tratamiento consiste en realizar técnicas de relajación y respiración para luego exponerse de manera gradual a la fobia.

Si una persona considera que tiene una fobia que puede afectar diferentes aspectos de su vida personal, lo recomendable es consultar con un profesional de la salud mental para que analice su caso y determine el tratamiento adecuado para su situación.

En base a El Tiempo/GDA