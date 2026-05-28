Feng Shui: dónde colocar la sal rosa del Himalaya para activar la abundancia en el hogar

El Feng Shui, la antigua disciplina china que busca armonizar los espacios para mejorar el bienestar, sostiene que el entorno influye directamente en la energía y en la calidad de vida de las personas. Dentro de sus prácticas, ciertos objetos naturales funcionan como activadores de vibraciones positivas. Entre ellos, la piedra de sal rosa del Himalaya se ha vuelto una de las más utilizadas por su valor simbólico y su capacidad de purificación energética.

Más allá de su aspecto decorativo, esta piedra es considerada dentro del Feng Shui como un elemento que ayuda a absorber energías negativas y a favorecer la armonía del hogar. Sin embargo, su eficacia no depende únicamente del objeto en sí, sino también de su correcta ubicación dentro del espacio.

En este sistema, el sector sudeste de la vivienda está asociado al área de la prosperidad, la abundancia y el crecimiento económico. Por eso, colocar allí una piedra de sal rosa del Himalaya se interpreta como una forma de activar la energía vinculada a la riqueza y al flujo material.

Puede integrarse en la vida cotidiana de distintas maneras, siempre dentro de ese sector específico del hogar. Se recomienda ubicarla en espacios de uso frecuente como el escritorio del trabajo en casa, una repisa del living o una mesa auxiliar. Lo importante es que se trate de un lugar visible y en armonía con el entorno.

Sal rosa del Himalaya. Foto: Pixabay

El Feng Shui también enfatiza que el estado del espacio es clave. El orden y la limpieza son condiciones fundamentales para que la energía pueda circular correctamente. La acumulación de objetos, el desorden visual o la presencia de elementos rotos pueden bloquear ese flujo y neutralizar el efecto simbólico de la piedra.

Además de su vínculo con la prosperidad, la sal es considerada un elemento de limpieza energética. En su versión rosa, se le atribuyen cualidades relacionadas con la calma emocional, el equilibrio y la sensación de bienestar general en el ambiente.

Para potenciar su efecto, se recomienda acompañar su presencia con hábitos de orden y renovación del espacio. Mantener el sector sudeste despejado, incorporar plantas saludables, favorecer la entrada de luz natural y ventilar los ambientes a diario son algunas de las prácticas sugeridas dentro de esta filosofía.

De esta manera, el Feng Shui no plantea la piedra como un amuleto aislado, sino como parte de un sistema más amplio en el que el entorno, los objetos y los hábitos cotidianos trabajan en conjunto para equilibrar la energía del hogar.

En base a La Nación/GDA