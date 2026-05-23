Qué significa dejar la cartera o el bolso en el piso según el Feng Shui y las creencias populares

Para algunas personas, apoyar la cartera o la mochila en el piso es un gesto sin importancia. Para otras, en cambio, equivale casi a “tirar la plata”. La creencia circula desde hace años en distintos países y sostiene que dejar estos objetos en el suelo podría alejar la prosperidad económica.

La superstición parte de una idea simbólica: la cartera no representa solo un accesorio cotidiano, sino también el dinero, la estabilidad y la seguridad personal. Por eso, dentro de ciertas tradiciones populares, colocarla en el piso se interpreta como una señal de descuido hacia aquello que se quiere conservar.

El tema volvió a viralizarse recientemente en redes sociales a partir de videos vinculados con rituales y creencias energéticas. Se dice que “la tierra absorbe” la energía del dinero cuando la cartera se deja en el suelo. Según esa mirada, el hábito haría que el dinero “no dure”.

Cartera cuelga de un perchero. Foto: Freepik.

Aunque no existe evidencia científica que respalde esta idea, algunas corrientes espirituales y disciplinas como el Feng Shui sí le otorgan un valor simbólico al modo en que se cuidan los objetos asociados con la abundancia.

Desde esa perspectiva, mantener la cartera ordenada, limpia y en lugares elevados representaría una relación más consciente con las finanzas y el orden económico personal. El suelo, en cambio, aparece asociado al desorden, la pérdida o el desgaste de energía.

Más allá de las supersticiones, muchas personas continúan evitando apoyar bolsos o mochilas en el piso simplemente por costumbre, tradición familiar o una sensación intuitiva de cuidado hacia sus pertenencias.

Con base en El Tiempo/GDA