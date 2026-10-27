¿Es un bajón pasajero o requiere atención? Claves para reconocer los límites entre la tristeza y la depresión

La tristeza forma parte de la experiencia humana. Aparece frente a situaciones dolorosas, cambios inesperados, frustraciones o pérdidas, y puede cumplir una función adaptativa: ayudar a procesar lo ocurrido y ajustarse a una nueva realidad. Sin embargo, distinguir una tristeza pasajera de un cuadro depresivo es importante para comprender qué le sucede a una persona y reconocer cuándo necesita ayuda.

En una entrevista con el diario mexicano El Universal, el especialista en salud mental y prevención del suicidio Axel Isaac Zepeda Bello explicó que la tristeza es una respuesta natural que también se observa en otros mamíferos. A diferencia de ella, la depresión es una condición clínica que puede afectar distintas áreas de la vida y no se limita a sentirse mal durante un período difícil.

La tristeza suele estar vinculada a una circunstancia identificable. Aunque puede ser intensa, su evolución varía según cada persona y, con el tiempo, puede aliviarse a medida que procesa lo sucedido, se adapta a la situación o encuentra apoyo. La depresión, en cambio, comprende un conjunto de síntomas que pueden afectar el estado de ánimo, los pensamientos, el cuerpo y el comportamiento. Entre sus manifestaciones se encuentran:



Ánimo deprimido o sensación persistente de vacío.

Pérdida de interés o placer en actividades que antes resultaban gratificantes.

Alteraciones del sueño o del apetito.

Cansancio o falta de energía.

Dificultades para concentrarse o tomar decisiones.

Sentimientos de inutilidad o culpa excesiva.

Desesperanza y dificultades para cumplir con las responsabilidades cotidianas.

Para diagnosticar un episodio depresivo mayor, los síntomas deben presentarse durante al menos dos semanas, aunque la duración no es el único criterio que se considera. También importa su intensidad, su frecuencia y el impacto que tienen en la vida de la persona.

Las emociones negativas son parte de la vida. Entender esto es clave para la salud mental. Foto: Pixabay.

Existe, además, el trastorno depresivo persistente, conocido anteriormente como distimia. Se caracteriza por un estado de ánimo deprimido de larga duración, que en los adultos se mantiene durante al menos dos años. Aunque sus manifestaciones pueden ser menos intensas que las de un episodio depresivo mayor, el malestar sostenido puede afectar de manera significativa la calidad de vida.

Una de las dificultades para reconocer un problema de salud mental es acostumbrarse a convivir con él. Cuando la tristeza o la falta de motivación se prolongan, algunas personas pueden llegar a interpretarlas como una característica de su personalidad, en lugar de advertir que están atravesando un período de sufrimiento que merece atención.

El especialista Zepeda Bello señala la importancia de observar cuánto espacio ocupa ese malestar en la vida cotidiana. No se trata solamente de preguntarse si alguien está triste, sino de reconocer si dejó de disfrutar de lo que antes le interesaba, se distancia de sus vínculos o siente que funciona de manera automática. También conviene prestar atención a la sensación persistente de desesperanza y a las dificultades para realizar actividades habituales, trabajar, estudiar o cuidar de uno mismo.

No es necesario esperar a que los síntomas sean intensos ni a que transcurra un período determinado para pedir ayuda. Si el malestar persiste, interfiere con la vida cotidiana o genera preocupación, consultar puede ser un primer paso para comprender qué está pasando. La atención profesional permite evaluar los síntomas, su duración, el contexto en el que aparecen y las posibles causas. A partir de esa valoración, se puede determinar qué tipo de acompañamiento o tratamiento resulta adecuado.

Con base en El Universal/GDA