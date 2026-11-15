¿Es posible perdonar una infidelidad? Cómo se transforma el vínculo después de la traición, según experta

Una infidelidad puede cambiar profundamente la manera en que dos personas se relacionan. Cuando se rompe la confianza, aparece una pregunta difícil de responder: ¿es posible perdonar y continuar juntos? Para la psicoterapeuta, escritora y sexóloga argentina Nilda Chiaraviglio, parte de la respuesta depende de qué se entiende por perdón. Si implica borrar por completo lo sucedido y dejar de recordarlo, la expectativa es poco realista.

"El cerebro carece de esa función. Nunca va a pasar que te olvides de una traición", afirmó la especialista. Desde su perspectiva, seguir adelante no supone negar los hechos ni hacer de cuenta que nunca ocurrieron, sino transformar la relación con esa experiencia y con la persona que la protagonizó.

Después de un engaño, es posible que el recuerdo permanezca y que lo sucedido siga teniendo un significado para quienes integran la pareja. Por eso, Chiaraviglio distingue entre olvidar una infidelidad y encontrar una manera de convivir con lo que pasó.

La reconstrucción no consiste en recuperar exactamente la relación anterior. La confianza se quebró y, si ambas personas deciden continuar, deberán revisar el vínculo y encontrar nuevas formas de relacionarse. Esto implica que la experiencia dolorosa pueda convertirse, con el tiempo, en un aprendizaje y en una oportunidad de crecimiento personal. No se trata de minimizar el daño, sino de reconocerlo y decidir qué hacer a partir de él.

Pareja de espaldas quitándose los anillos de matrimonio. Foto: Magnific.

Chiaraviglio no descarta que una pareja pueda volver a elegirse después de una infidelidad. "Tal vez exista la posibilidad de que vuelvan a elegirse", señaló. Pero ese reencuentro, aclara, no significa regresar al punto en el que estaban antes de la traición.

La posibilidad de construir una nueva etapa depende de que ambas partes puedan transformar lo vivido en conocimiento y madurez, y sentar las bases de una relación diferente. De todos modos, la especialista subraya que continuar juntos no es una obligación ni una decisión que deba tomarse por mandato externo. Permanecer o terminar el vínculo es una elección personal y libre. Perdonar no exige quedarse, del mismo modo que decidir continuar no significa que haya que borrar el pasado.

Con base en El Tiempo/GDA