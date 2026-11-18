Ahorrar dinero, comparar precios y evitar gastos innecesarios son hábitos habituales para administrar las finanzas personales. Sin embargo, cuando el temor a gastar se vuelve intenso, irracional y provoca síntomas físicos, podría tratarse de crematofobia, una condición que puede afectar la vida cotidiana y las relaciones personales, según explicó el médico Jorge Tartaglione.

El especialista se refirió a este fenómeno durante una intervención en el canal argentino LN+, donde señaló que el miedo a gastar dinero puede manifestarse incluso en personas que disponen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades.

La crematofobia se caracteriza por un temor excesivo e irracional ante la posibilidad de gastar dinero. A diferencia de quienes simplemente administran sus ingresos con prudencia, las personas que experimentan esta condición pueden desarrollar respuestas de ansiedad frente a situaciones cotidianas que implican realizar pagos o compras.

Según explicó Tartaglione, este miedo puede interferir en las decisiones personales, las actividades habituales y la convivencia familiar, hasta convertirse en un obstáculo para desenvolverse con normalidad.

. Foto: Archivo El País/Canva.

¿Cuáles son los síntomas de la crematofobia y cómo reconocer el miedo a gastar dinero? Uno de los aspectos que destacó el médico es la diferencia entre ahorrar de manera responsable y experimentar una reacción de miedo ante la posibilidad de utilizar el dinero.

Una persona que procura cuidar sus finanzas puede comparar precios, aprovechar descuentos y organizar sus gastos para ahorrar o prepararse para el futuro. En cambio, quien experimenta crematofobia puede sentir un malestar físico y emocional intenso ante la necesidad de realizar una compra, incluso cuando tiene capacidad económica para hacerlo.

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Entre los síntomas de la crematofobia mencionados por el especialista se encuentran:



Taquicardia , es decir, un aumento de la frecuencia cardíaca.

, es decir, un aumento de la frecuencia cardíaca. Sudoración ante la posibilidad de tener que gastar dinero.

ante la posibilidad de tener que gastar dinero. Aumento de la presión arterial .

. Opresión en el pecho y sensación de angustia intensa .

. Ataques de pánico en los episodios de mayor intensidad.

El temor no necesariamente está relacionado con la falta de recursos económicos. De acuerdo con Tartaglione, algunas personas pueden contar con dinero suficiente para afrontar sus gastos y, aun así, experimentar dificultades para utilizarlo debido a la ansiedad que les provoca desprenderse de él.

¿Por qué algunas personas sienten un miedo extremo a gastar dinero? Las experiencias económicas negativas pueden contribuir al desarrollo de este temor. Entre los antecedentes que mencionó el médico se encuentran las estafas, las quiebras financieras y los episodios de inestabilidad económica, que pueden dejar una huella emocional y modificar la manera en que una persona se relaciona con el dinero.

También pueden influir las experiencias familiares vinculadas con la escasez de recursos y los mensajes que se reciben durante la infancia y a lo largo de la vida sobre la importancia de ahorrar, gastar o administrar el patrimonio.

En determinados contextos, la incertidumbre económica puede incrementar la preocupación por los gastos y favorecer la aparición de respuestas de ansiedad. Este malestar puede intensificarse cuando la persona debe afrontar obligaciones financieras, como el pago de servicios, y siente que no tiene capacidad para cumplirlas.

Así, el miedo a gastar no siempre responde a la situación económica real, sino también a las experiencias previas y a la percepción que cada individuo construye sobre la seguridad financiera.

¿Qué tratamiento existe para superar la crematofobia? Tartaglione señaló que quienes experimentan síntomas intensos de crematofobia o sienten que el miedo a gastar dinero condiciona sus actividades deberían buscar orientación profesional.

Aunque las circunstancias económicas externas no siempre pueden modificarse, el acompañamiento psicológico puede ayudar a identificar las causas del malestar y desarrollar herramientas para manejar las respuestas emocionales y físicas asociadas con el gasto.

El especialista recomendó recurrir a la terapia psicológica y hablar sobre las preocupaciones relacionadas con el dinero, especialmente cuando el temor comienza a interferir en las actividades habituales, las decisiones personales o los vínculos familiares.

El objetivo es que la persona pueda reconocer y gestionar ese miedo, para evitar que la preocupación por los gastos limite su autonomía y su calidad de vida.