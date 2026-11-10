"Para qué ahorrar si nunca me voy a poder comprar una casa": el fenómeno del doom spending que arrasa en los jóvenes

La incertidumbre económica y la percepción de que alcanzar determinadas metas financieras es cada vez más difícil están modificando la relación de muchos jóvenes con el dinero. En este contexto aparece el fenómeno conocido como doom spending, una tendencia que consiste en gastar los ingresos en experiencias y satisfacciones inmediatas ante la preocupación por lo que pueda suceder en el futuro.

Un ejemplo es el de Alice Wade, una británica de 27 años que fue despedida de su trabajo en diciembre y decidió utilizar el dinero de su despido para viajar durante más de cuatro meses. Según contó al medio británico The Sun, recorrió México, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Ecuador.

La experiencia terminó con su cuenta bancaria prácticamente vacía. Durante el recorrido gastó miles de libras esterlinas en comidas, bebidas, alojamientos y actividades. Al regresar, tenía muy poco dinero disponible. Después de conseguir un nuevo empleo, utilizó parte de su primer sueldo para darse algunos gustos.

Aunque no todos los jóvenes abandonan sus objetivos económicos, este comportamiento refleja una tendencia que aparece cuando metas como comprar una vivienda, conseguir estabilidad laboral o construir un patrimonio comienzan a percibirse como inalcanzables. Frente a esa perspectiva, algunas personas optan por priorizar el consumo y las experiencias del presente en lugar de ahorrar para un futuro que consideran incierto.

Actualmente, para muchos jóvenes parece regir el lema "Mejor gastar hoy que ahorrar para algo que no voy a poder comprar mañana". Foto: Unsplash.

Doom spending: gastar en el presente ante la incertidumbre económica

La fiscalía especializada no cuenta con un equipo contable clave para seguir la ruta del dinero. Foto: Estefania Leal

El fenómeno del doom spending plantea una discusión que va más allá de los hábitos de consumo o de los productos que compran los jóvenes. También pone en evidencia cómo las expectativas económicas, la percepción de las oportunidades disponibles y la incertidumbre sobre el futuro pueden influir en las decisiones financieras.

Cuando objetivos tradicionales, como acceder a una vivienda propia, alcanzar estabilidad laboral o acumular ahorros, parecen cada vez más difíciles de conseguir, algunas personas pueden perder los incentivos para postergar sus deseos y priorizar el ahorro.

En ese escenario, gastar en viajes, entretenimiento, compras y experiencias personales puede convertirse en una forma de disfrutar el presente frente a un futuro que se percibe poco previsible. El consumo inmediato, más que una simple cuestión de preferencias individuales, puede estar relacionado con la manera en que una generación interpreta sus posibilidades económicas.