El simple gesto cotidiano que protege tu salud frente al estrés y mejora tus vínculos en pocos segundos

Un abrazo puede durar apenas unos segundos, pero sus efectos van mucho más allá de ese momento. Aunque suele verse como una simple muestra de cariño, la ciencia ha encontrado que el contacto físico cumple un papel importante en el bienestar emocional y físico de las personas.

En momentos de estrés, tristeza o incertidumbre, muchas veces un abrazo resulta más reconfortante que cualquier consejo. No es casualidad. Diversas investigaciones han mostrado que este gesto activa mecanismos biológicos vinculados con la sensación de seguridad, el vínculo social y la regulación emocional.

Según especialistas de UCLA Health, el tacto estimula circuitos neuronales relacionados con la conexión humana, una necesidad presente desde los primeros momentos de vida. Además, favorece la liberación de sustancias como la oxitocina y la dopamina, asociadas con el placer, la confianza y el bienestar.

Mujeres abrazándose. Foto: Freepik.

Los efectos no se limitan al estado de ánimo. El psicólogo Joseph Rock, de Cleveland Clinic, señala que los abrazos fortalecen los vínculos sociales y pueden convertirse en una herramienta valiosa para atravesar situaciones difíciles. A su juicio, se trata de una práctica con un impacto terapéutico real.

La investigación científica también ha observado beneficios fisiológicos. Un estudio publicado en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health encontró que las personas que reciben abrazos durante el día tienden a presentar respuestas hormonales más favorables al día siguiente, un indicador relacionado con una mejor adaptación al estrés cotidiano.

Los investigadores aclaran que el contexto importa. El efecto emocional de un abrazo puede variar según quién lo brinda y el tipo de vínculo que exista entre ambas personas. La sensación de cercanía y confianza influye en la manera en que el organismo responde a ese contacto.

Dos personas se abrazan con compasión. Foto: Freepik.

Además de ayudar a reducir la tensión emocional, algunos estudios sugieren que las muestras frecuentes de afecto físico podrían asociarse con beneficios para la salud general. Entre ellos, una mejor respuesta inmunológica, una menor incidencia de enfermedades leves como los resfriados y valores más bajos de presión arterial y frecuencia cardíaca.

Detrás de estos efectos hay una idea simple: el contacto humano importa. En una época marcada por las pantallas y la comunicación digital, gestos tan cotidianos como un abrazo siguen siendo una poderosa forma de transmitir apoyo, cercanía y contención. Por eso, aunque parezca algo pequeño, abrazar y dejarse abrazar puede convertirse en una herramienta más para cuidar la salud emocional y fortalecer los lazos que nos unen a los demás.

Con base en El Tiempo/GDA