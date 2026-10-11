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El País Bienestar Mente

El significado psicológico de los trazos al firmar: cómo identificar conductas de protección

Especialistas en la materia explican las causas de envolver el nombre o terminar los caracteres en punta, y su relación con el nivel de aislamiento y la actitud defensiva que transmite la escritura.

El País
El País
11/10/2026, 10:51
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Pluma estilográfica apoyada sobre un papel mientras realiza una firma.
Pluma estilográfica apoyada sobre un papel mientras realiza una firma.
Foto: Canva.

Según explican especialistas, la firma personal se establece como uno de los rasgos con mayor carga psicológica en la escritura.

Un artículo publicado por el Instituto Virtual de Grafología, Grafoencasa, explica los tres diseños más frecuentes alrededor de este tipo de escritura y cuáles son sus posibles significados técnicos.

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Cuál es la carga psicológica que esconde la firma, según la grafología

Dentro de los casos descritos, el especialista consultado establece que las firmas en las que el último trazo realiza un rodeo parcial o total al nombre, pueden emparentarse con un mecanismo de protección. Una persona que “busca aislarse del resto” en momentos de tensión o estrés y ansiedad, según indica el profesional.

Este gesto se ve relacionado con la necesidad de resguardarse frente al entorno, comparándolo con un cerco protector ante situaciones provenientes del exterior.

Persona a punto de firmar un documento.
Persona a punto de firmar un documento.
Foto: Canva.

Por otro lado, las firmas que terminan en punta o bajo la forma de una aguja, son realizadas por persona con una actitud defensiva ante la presión. Se argumenta que son poseedoras de una tendencia agresiva, particularmente cuando se sienten acorraladas. “Se defiende, pone resistencias”, sostiene el experto.

Mientras que en tercer lugar, las personas que trazan la rúbrica antes de escribir su firma poseen un comportamiento netamente planificador, característico de quien intenta preparar el terreno antes de avanzar. “Buscan liberar todas las piedras del camino antes de lanzarse hacia sus objetivos”, explica el experto.

Qué otras características de la escritura revelan rasgos de la personalidad

Además de la firma, el inflamiento de la zona superior de las letras y el uso de círculos para marcar el punto de la letra i muestran un perfil de alguien sin empatía ni remordimientos.

Este rasgo también se ve vinculado con el narcisismo, que se asocia a la escritura de las letras mayúsculas de manera sobrealzada, es decir que supera unas cuatro veces el tamaño de la zona media del escrito.

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