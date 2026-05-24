El desgaste silencioso que destruye parejas sin necesidad de llegar a los gritos o insultos evidentes

No todas las relaciones dañinas empiezan con gritos, insultos o escenas evidentes. A veces el desgaste aparece de forma silenciosa: una crítica que se vuelve habitual, una culpa constante, la sensación de tener que medir cada palabra para evitar conflictos. Y cuando eso ocurre de manera progresiva, muchas personas tardan en darse cuenta de que están dentro de un vínculo que las hace mal.

Especialistas en psicología advierten que las relaciones tóxicas suelen instalarse lentamente. Al principio, ciertas conductas se interpretan como muestras de amor, preocupación o intensidad emocional. Con el tiempo, sin embargo, pueden transformarse en control, manipulación o dependencia afectiva.

Pareja sentada de espaldas. Foto: Freepik.

Uno de los problemas más frecuentes es que la persona termina normalizando situaciones que le generan ansiedad o malestar. Los celos excesivos, las críticas permanentes, el aislamiento de amigos o familiares y los cambios bruscos de humor de la pareja empiezan a percibirse como “parte de la relación”.

Según especialistas, hay señales que suelen repetirse en este tipo de dinámicas: necesidad de controlar decisiones personales, falta de respeto al discutir, manipulación emocional, culpabilización constante y sensación de caminar “en tensión” para evitar conflictos.

Muchas de estas relaciones atraviesan además un patrón cíclico. Primero aparece una etapa de idealización intensa; luego comienzan los episodios de control o desgaste emocional; finalmente llegan las discusiones, seguidas por reconciliaciones que generan alivio momentáneo y hacen más difícil cortar el vínculo.

Foto: Commons.

Ese vaivén emocional puede generar dependencia afectiva y confusión. La persona no siempre logra identificar con claridad lo que ocurre, especialmente cuando todavía existen momentos de cariño o calma dentro de la relación.

Por eso, psicólogos especializados en vínculos insisten en la importancia de reconocer el problema sin minimizarlo. Buscar apoyo en personas de confianza, recuperar espacios propios y establecer límites claros suele ser uno de los primeros pasos para salir de dinámicas dañinas. La clave, señalan, no pasa por evitar los conflictos —que existen en cualquier pareja— sino por distinguir cuándo una relación deja de ser un espacio de bienestar y empieza a afectar la salud emocional.

Con base en El Tiempo/GDA